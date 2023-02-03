15:06 03.02.2023 (обновлено: 15:22 03.02.2023)
Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Ямальская стоповер-программа путешествий, первая в стране, пополнилась новыми маршрутами, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Первая в стране стоповер-программа путешествий теперь включает 13 направлений для туристов, желающих познакомиться с Ямалом. Пилотный проект запущен в ноябре прошлого года по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова", - говорится в сообщении.
Ранее по программе путешествий посетить одним днем Салехард – единственный город на Полярном круге – могли пассажиры, совершающие перелет из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск. Теперь в программу вошли обратные маршруты. Кроме того, на рейсах Москва – Тюмень, Тюмень – Москва возможно выбрать маршрут с остановкой в Салехарде на сутки или полтора дня.
Включены оборотные авиатрансферы по маршрутам Москва – Казань, Тюмень – Горно-Алтайск, Екатеринбург – Тюмень. Перелеты по направлениям Санкт-Петербург – Казань, Екатеринбург – Горно-Алтайск и Тюмень – Санкт-Петербург также совершаются с остановкой в окружной столице, но только в прямом направлении, уточняют власти.
"С самого запуска программы стремились к ее расширению как по городам, так и дням недели. Теперь "Путешествие на Полярный круг" с авиакомпанией "Ямал" возможно из шести городов России по пятницам, субботам и воскресеньям в зависимости от маршрута. Новые возможности для выбора и трехкратный рост доступных для покупки билетов повышают потенциал программы, а значит еще больше путешественников смогут открыть для себя красоту Ямала", – приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании "Ямал" Артема Лобачева.
Правительство региона отмечает, что стоповер-программа стала пользоваться популярностью: за первые два месяца было продано 60% от общего количества запланированных к продаже билетов.
"Часть туристов планирует вернуться к нам на полноценный отдых. Расширение направлений позволит туристам из разных уголков страны побывать в столице нашего округа, познакомиться с культурой Ямала", - цитирует пресс-служба правительства директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина.