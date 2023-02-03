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Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами - РИА Новости, 03.02.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20230203/puteshestvie-1849546208.html
Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами
Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами - РИА Новости, 03.02.2023
Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами
Ямальская стоповер-программа путешествий, первая в стране, пополнилась новыми маршрутами, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:06
2023-02-03T15:22
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
москва
горно-алтайск
тюмень
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Ямальская стоповер-программа путешествий, первая в стране, пополнилась новыми маршрутами, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Первая в стране стоповер-программа путешествий теперь включает 13 направлений для туристов, желающих познакомиться с Ямалом. Пилотный проект запущен в ноябре прошлого года по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова", - говорится в сообщении.Ранее по программе путешествий посетить одним днем Салехард – единственный город на Полярном круге – могли пассажиры, совершающие перелет из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск. Теперь в программу вошли обратные маршруты. Кроме того, на рейсах Москва – Тюмень, Тюмень – Москва возможно выбрать маршрут с остановкой в Салехарде на сутки или полтора дня.Включены оборотные авиатрансферы по маршрутам Москва – Казань, Тюмень – Горно-Алтайск, Екатеринбург – Тюмень. Перелеты по направлениям Санкт-Петербург – Казань, Екатеринбург – Горно-Алтайск и Тюмень – Санкт-Петербург также совершаются с остановкой в окружной столице, но только в прямом направлении, уточняют власти."С самого запуска программы стремились к ее расширению как по городам, так и дням недели. Теперь "Путешествие на Полярный круг" с авиакомпанией "Ямал" возможно из шести городов России по пятницам, субботам и воскресеньям в зависимости от маршрута. Новые возможности для выбора и трехкратный рост доступных для покупки билетов повышают потенциал программы, а значит еще больше путешественников смогут открыть для себя красоту Ямала", – приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании "Ямал" Артема Лобачева.Правительство региона отмечает, что стоповер-программа стала пользоваться популярностью: за первые два месяца было продано 60% от общего количества запланированных к продаже билетов."Часть туристов планирует вернуться к нам на полноценный отдых. Расширение направлений позволит туристам из разных уголков страны побывать в столице нашего округа, познакомиться с культурой Ямала", - цитирует пресс-служба правительства директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина.
https://ria.ru/20221212/ozdorovlenie-1837987442.html
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дмитрий артюхов, москва, горно-алтайск, тюмень, новости - туризм
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Москва, Горно-Алтайск, Тюмень, Новости - Туризм
15:06 03.02.2023 (обновлено: 15:22 03.02.2023)
 

Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами

© пресс-служба ЯНАОЯмальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами
Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами
© пресс-служба ЯНАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Ямальская стоповер-программа путешествий, первая в стране, пополнилась новыми маршрутами, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Первая в стране стоповер-программа путешествий теперь включает 13 направлений для туристов, желающих познакомиться с Ямалом. Пилотный проект запущен в ноябре прошлого года по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова", - говорится в сообщении.
Ранее по программе путешествий посетить одним днем Салехард – единственный город на Полярном круге – могли пассажиры, совершающие перелет из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск. Теперь в программу вошли обратные маршруты. Кроме того, на рейсах Москва – Тюмень, Тюмень – Москва возможно выбрать маршрут с остановкой в Салехарде на сутки или полтора дня.
Включены оборотные авиатрансферы по маршрутам Москва – Казань, Тюмень – Горно-Алтайск, Екатеринбург – Тюмень. Перелеты по направлениям Санкт-Петербург – Казань, Екатеринбург – Горно-Алтайск и Тюмень – Санкт-Петербург также совершаются с остановкой в окружной столице, но только в прямом направлении, уточняют власти.
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"С самого запуска программы стремились к ее расширению как по городам, так и дням недели. Теперь "Путешествие на Полярный круг" с авиакомпанией "Ямал" возможно из шести городов России по пятницам, субботам и воскресеньям в зависимости от маршрута. Новые возможности для выбора и трехкратный рост доступных для покупки билетов повышают потенциал программы, а значит еще больше путешественников смогут открыть для себя красоту Ямала", – приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании "Ямал" Артема Лобачева.
Правительство региона отмечает, что стоповер-программа стала пользоваться популярностью: за первые два месяца было продано 60% от общего количества запланированных к продаже билетов.
"Часть туристов планирует вернуться к нам на полноценный отдых. Расширение направлений позволит туристам из разных уголков страны побывать в столице нашего округа, познакомиться с культурой Ямала", - цитирует пресс-служба правительства директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина.
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