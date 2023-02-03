https://ria.ru/20230203/puteshestvie-1849546208.html

Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами

Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами - РИА Новости, 03.02.2023

Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами

Ямальская стоповер-программа путешествий, первая в стране, пополнилась новыми маршрутами, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:06

2023-02-03T15:06

2023-02-03T15:22

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

москва

горно-алтайск

тюмень

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849544179_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25d6023eada459425d9cf7ad9ad02bff.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Ямальская стоповер-программа путешествий, первая в стране, пополнилась новыми маршрутами, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Первая в стране стоповер-программа путешествий теперь включает 13 направлений для туристов, желающих познакомиться с Ямалом. Пилотный проект запущен в ноябре прошлого года по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова", - говорится в сообщении.Ранее по программе путешествий посетить одним днем Салехард – единственный город на Полярном круге – могли пассажиры, совершающие перелет из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск. Теперь в программу вошли обратные маршруты. Кроме того, на рейсах Москва – Тюмень, Тюмень – Москва возможно выбрать маршрут с остановкой в Салехарде на сутки или полтора дня.Включены оборотные авиатрансферы по маршрутам Москва – Казань, Тюмень – Горно-Алтайск, Екатеринбург – Тюмень. Перелеты по направлениям Санкт-Петербург – Казань, Екатеринбург – Горно-Алтайск и Тюмень – Санкт-Петербург также совершаются с остановкой в окружной столице, но только в прямом направлении, уточняют власти."С самого запуска программы стремились к ее расширению как по городам, так и дням недели. Теперь "Путешествие на Полярный круг" с авиакомпанией "Ямал" возможно из шести городов России по пятницам, субботам и воскресеньям в зависимости от маршрута. Новые возможности для выбора и трехкратный рост доступных для покупки билетов повышают потенциал программы, а значит еще больше путешественников смогут открыть для себя красоту Ямала", – приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании "Ямал" Артема Лобачева.Правительство региона отмечает, что стоповер-программа стала пользоваться популярностью: за первые два месяца было продано 60% от общего количества запланированных к продаже билетов."Часть туристов планирует вернуться к нам на полноценный отдых. Расширение направлений позволит туристам из разных уголков страны побывать в столице нашего округа, познакомиться с культурой Ямала", - цитирует пресс-служба правительства директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина.

https://ria.ru/20221212/ozdorovlenie-1837987442.html

https://ria.ru/20230109/arktika-1841656537.html

москва

горно-алтайск

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, москва, горно-алтайск, тюмень, новости - туризм