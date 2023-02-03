https://ria.ru/20230203/prodazha-1849443462.html

Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием

Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием - РИА Новости, 03.02.2023

Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу "Вымпелкома" (бренд "Билайн") российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90%... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:47

2023-02-03T10:47

2023-02-03T10:47

экономика

россия

максут шадаев

вымпелком

александр торбахов

билайн

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу "Вымпелкома" (бренд "Билайн") российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов, выкуп может произойти в течение одного-двух месяцев, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Это условие сделки, собственно. Если менеджмент "Вымпелкома" договорится о том, что российские инвесторы готовы продать им облигации в объеме не менее 90% от общего долга, значит сделка состоится. Комиссия ее одобрила на этих условиях. Вопрос только в том, что эти условия должны быть едиными для всех держателей облигаций", - сказал Шадаев журналистам в Алма-Ате. По мнению министра, сроки продажи будут "предельно короткими". "Мне кажется, это вопрос месяца-двух. Там дальше она либо состоится, эта сделка, либо нет", - отметил Шадаев. Нидерландский Veon в начале ноября объявил, что продаст свой бизнес в России - компанию "Вымпелком". Вскоре после этого было объявлено, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Рассмотреть сделку должна была правкомиссия по иностранным инвестициям.

https://ria.ru/20230202/samsung-1849123629.html

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экономика, россия, максут шадаев, вымпелком, александр торбахов, билайн, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)