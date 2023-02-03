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Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием - РИА Новости, 03.02.2023
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Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием
Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием - РИА Новости, 03.02.2023
Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу "Вымпелкома" (бренд "Билайн") российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90%... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:47
2023-02-03T10:47
экономика
россия
максут шадаев
вымпелком
александр торбахов
билайн
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу "Вымпелкома" (бренд "Билайн") российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов, выкуп может произойти в течение одного-двух месяцев, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Это условие сделки, собственно. Если менеджмент "Вымпелкома" договорится о том, что российские инвесторы готовы продать им облигации в объеме не менее 90% от общего долга, значит сделка состоится. Комиссия ее одобрила на этих условиях. Вопрос только в том, что эти условия должны быть едиными для всех держателей облигаций", - сказал Шадаев журналистам в Алма-Ате. По мнению министра, сроки продажи будут "предельно короткими". "Мне кажется, это вопрос месяца-двух. Там дальше она либо состоится, эта сделка, либо нет", - отметил Шадаев. Нидерландский Veon в начале ноября объявил, что продаст свой бизнес в России - компанию "Вымпелком". Вскоре после этого было объявлено, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Рассмотреть сделку должна была правкомиссия по иностранным инвестициям.
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экономика, россия, максут шадаев, вымпелком, александр торбахов, билайн, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Максут Шадаев, ВымпелКом, Александр Торбахов, Билайн, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
10:47 03.02.2023
 
Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием

Глава Минцифры Шадаев: правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" российскому менеджменту

© РИА Новости / Евгений КолотевЛоготип "Билайн" на экране смартфона
Логотип Билайн на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Евгений Колотев
Логотип "Билайн" на экране смартфона. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу "Вымпелкома" (бренд "Билайн") российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов, выкуп может произойти в течение одного-двух месяцев, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Это условие сделки, собственно. Если менеджмент "Вымпелкома" договорится о том, что российские инвесторы готовы продать им облигации в объеме не менее 90% от общего долга, значит сделка состоится. Комиссия ее одобрила на этих условиях. Вопрос только в том, что эти условия должны быть едиными для всех держателей облигаций", - сказал Шадаев журналистам в Алма-Ате.
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По мнению министра, сроки продажи будут "предельно короткими". "Мне кажется, это вопрос месяца-двух. Там дальше она либо состоится, эта сделка, либо нет", - отметил Шадаев.
Нидерландский Veon в начале ноября объявил, что продаст свой бизнес в России - компанию "Вымпелком". Вскоре после этого было объявлено, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Рассмотреть сделку должна была правкомиссия по иностранным инвестициям.
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ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевВымпелКомАлександр ТорбаховБилайнМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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