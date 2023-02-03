https://ria.ru/20230203/prodazha-1849443462.html
Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием
Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием - РИА Новости, 03.02.2023
Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу "Вымпелкома" (бренд "Билайн") российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90%... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:47
2023-02-03T10:47
2023-02-03T10:47
экономика
россия
максут шадаев
вымпелком
александр торбахов
билайн
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764057944_0:23:2000:1148_1920x0_80_0_0_5c12fee6e13774cdf77f21c885bbe1bf.jpg
АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу "Вымпелкома" (бренд "Билайн") российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов, выкуп может произойти в течение одного-двух месяцев, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Это условие сделки, собственно. Если менеджмент "Вымпелкома" договорится о том, что российские инвесторы готовы продать им облигации в объеме не менее 90% от общего долга, значит сделка состоится. Комиссия ее одобрила на этих условиях. Вопрос только в том, что эти условия должны быть едиными для всех держателей облигаций", - сказал Шадаев журналистам в Алма-Ате. По мнению министра, сроки продажи будут "предельно короткими". "Мне кажется, это вопрос месяца-двух. Там дальше она либо состоится, эта сделка, либо нет", - отметил Шадаев. Нидерландский Veon в начале ноября объявил, что продаст свой бизнес в России - компанию "Вымпелком". Вскоре после этого было объявлено, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Рассмотреть сделку должна была правкомиссия по иностранным инвестициям.
https://ria.ru/20230202/samsung-1849123629.html
https://ria.ru/20230202/shpionazh-1849121953.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764057944_181:0:1961:1335_1920x0_80_0_0_1157853c243589381818f75c1559c90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максут шадаев, вымпелком, александр торбахов, билайн, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Максут Шадаев, ВымпелКом, Александр Торбахов, Билайн, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" его менеджменту с условием
Глава Минцифры Шадаев: правкомиссия одобрила продажу "Вымпелкома" российскому менеджменту