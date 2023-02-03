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ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК - РИА Новости, 03.02.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230203/potolok-1849654708.html
ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК
ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК - РИА Новости, 03.02.2023
ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T20:43
2023-02-03T21:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
евросоюз
g7
еврокомиссия
в мире
экономика
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой"."Вместе с G7 мы устанавливаем предельные цены на эти продукты (российские нефтепродукты - ред.), сокращая доходы России, обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", - написала она в Twitter.Ранее в пятницу сообщалось, что постпреды стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.
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россия, евросоюз, g7, еврокомиссия, в мире, экономика, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, В мире, Экономика, Урсула фон дер Ляйен, Санкции в отношении России
20:43 03.02.2023 (обновлено: 21:00 03.02.2023)
 
ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с G7

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой".
"Вместе с G7 мы устанавливаем предельные цены на эти продукты (российские нефтепродукты - ред.), сокращая доходы России, обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", - написала она в Twitter.
Ранее в пятницу сообщалось, что постпреды стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЕвросоюзG7ЕврокомиссияВ миреЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенСанкции в отношении России
 
 
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