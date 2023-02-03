https://ria.ru/20230203/potolok-1849654708.html

ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК

ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК - РИА Новости, 03.02.2023

ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой". РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:43

2023-02-03T20:43

2023-02-03T21:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

евросоюз

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в мире

экономика

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой"."Вместе с G7 мы устанавливаем предельные цены на эти продукты (российские нефтепродукты - ред.), сокращая доходы России, обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", - написала она в Twitter.Ранее в пятницу сообщалось, что постпреды стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, g7, еврокомиссия, в мире, экономика, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии