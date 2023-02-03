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ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК
ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК - РИА Новости, 03.02.2023
ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T20:43
2023-02-03T20:43
2023-02-03T21:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
евросоюз
g7
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в мире
экономика
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой"."Вместе с G7 мы устанавливаем предельные цены на эти продукты (российские нефтепродукты - ред.), сокращая доходы России, обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", - написала она в Twitter.Ранее в пятницу сообщалось, что постпреды стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, g7, еврокомиссия, в мире, экономика, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, В мире, Экономика, Урсула фон дер Ляйен, Санкции в отношении России
20:43 03.02.2023 (обновлено: 21:00 03.02.2023)
ЕС вводит потолок цен на российскую нефть вместе с G7, сообщила глава ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с G7