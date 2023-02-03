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Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 04.02.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230203/potolok-1849651985.html
Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты
Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 04.02.2023
Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты
Страны Евросоюза согласовали лимит цен на российские нефтепродукты, написало шведское председательство в Совете ЕС в Twitter. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-03T20:29
2023-02-04T01:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали лимит цен на российские нефтепродукты, написало шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, лимит установят на уровне 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов — на продукцию со скидкой.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой".В январе американский Минфин уточнил, что Вашингтон и союзники установят два потолка цен на нефтепродукты из России в зависимости от категории.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к нефтяному эмбарго и принимают меры, чтобы захеджировать связанные с этим риски.С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.Президентский указ действует до июля 2023 года.
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цены на нефть, евросоюз, в мире, экономика, россия, сша, австралия, совет ес, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Цены на нефть, Евросоюз, В мире, Экономика, Россия, США, Австралия, Совет ЕС, Санкции в отношении России, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков
20:29 03.02.2023 (обновлено: 01:04 04.02.2023)
 
Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

Reuters: ЕС согласовал потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали лимит цен на российские нефтепродукты, написало шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.
"Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС", — говорится в публикации.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, лимит установят на уровне 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов — на продукцию со скидкой.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой".
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 21:14
Правительство дало разъяснения к указу об ответных мерах на потолок цен
В январе американский Минфин уточнил, что Вашингтон и союзники установят два потолка цен на нефтепродукты из России в зависимости от категории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к нефтяному эмбарго и принимают меры, чтобы захеджировать связанные с этим риски.
С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
Президентский указ действует до июля 2023 года.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьЕвросоюзВ миреЭкономикаРоссияСШААвстралияСовет ЕССанкции в отношении РоссииУрсула фон дер ЛяйенДмитрий Песков
 
 
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