https://ria.ru/20230203/potolok-1849651985.html

Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 04.02.2023

Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

Страны Евросоюза согласовали лимит цен на российские нефтепродукты, написало шведское председательство в Совете ЕС в Twitter. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-03T20:29

2023-02-03T20:29

2023-02-04T01:04

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цены на нефть

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали лимит цен на российские нефтепродукты, написало шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, лимит установят на уровне 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов — на продукцию со скидкой.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой".В январе американский Минфин уточнил, что Вашингтон и союзники установят два потолка цен на нефтепродукты из России в зависимости от категории.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к нефтяному эмбарго и принимают меры, чтобы захеджировать связанные с этим риски.С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.Президентский указ действует до июля 2023 года.

https://ria.ru/20230130/razyasneniya-1848531950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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