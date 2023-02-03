20:29 03.02.2023 (обновлено: 01:04 04.02.2023)
Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты
Reuters: ЕС согласовал потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали лимит цен на российские нефтепродукты, написало шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.
"Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС", — говорится в публикации.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, лимит установят на уровне 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов — на продукцию со скидкой.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой".
В январе американский Минфин уточнил, что Вашингтон и союзники установят два потолка цен на нефтепродукты из России в зависимости от категории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к нефтяному эмбарго и принимают меры, чтобы захеджировать связанные с этим риски.
С 5 декабря прошлого года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ограничили цены на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, где используется механизм фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
Президентский указ действует до июля 2023 года.