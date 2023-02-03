https://ria.ru/20230203/pasport-1849434426.html

СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта

СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта - РИА Новости, 03.02.2023

СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта

Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время направит в госорганы для обсуждения предложение о включении утечки персональных данных в перечень... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:14

2023-02-03T10:14

2023-02-03T10:14

кирилл кабанов

общество

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время направит в госорганы для обсуждения предложение о включении утечки персональных данных в перечень оснований для замены общегражданского паспорта, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов. "В рамках защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки/хищения персональных данных… Это предложение СПЧ в ближайшее время будет направлено в ответственные государственные органы для обсуждения", - написал он в своем телеграм-канале. Кабанов отметил, что граждане должны получить право в случае утечки своих персональных данных заменить свой паспорт для предотвращения рисков мошеннических действий.

https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849376406.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кирилл кабанов, общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)