https://ria.ru/20230203/pasport-1849434426.html
СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта
СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта - РИА Новости, 03.02.2023
СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта
Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время направит в госорганы для обсуждения предложение о включении утечки персональных данных в перечень... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:14
2023-02-03T10:14
2023-02-03T10:14
кирилл кабанов
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время направит в госорганы для обсуждения предложение о включении утечки персональных данных в перечень оснований для замены общегражданского паспорта, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов. "В рамках защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки/хищения персональных данных… Это предложение СПЧ в ближайшее время будет направлено в ответственные государственные органы для обсуждения", - написал он в своем телеграм-канале. Кабанов отметил, что граждане должны получить право в случае утечки своих персональных данных заменить свой паспорт для предотвращения рисков мошеннических действий.
https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849376406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл кабанов, общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Кирилл Кабанов, Общество, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта
Правозащитник Кабанов: СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта