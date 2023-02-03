Рейтинг@Mail.ru
СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/pasport-1849434426.html
СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта
СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта - РИА Новости, 03.02.2023
СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта
Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время направит в госорганы для обсуждения предложение о включении утечки персональных данных в перечень... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:14
2023-02-03T10:14
кирилл кабанов
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:127:3212:1934_1920x0_80_0_0_d39b6a0983fed18fb9a22f28fee372da.jpg
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время направит в госорганы для обсуждения предложение о включении утечки персональных данных в перечень оснований для замены общегражданского паспорта, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов. "В рамках защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки/хищения персональных данных… Это предложение СПЧ в ближайшее время будет направлено в ответственные государственные органы для обсуждения", - написал он в своем телеграм-канале. Кабанов отметил, что граждане должны получить право в случае утечки своих персональных данных заменить свой паспорт для предотвращения рисков мошеннических действий.
https://ria.ru/20230202/zagranpasport-1849376406.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d43bd4dc6cd741592bdedb817e282278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кирилл кабанов, общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Кирилл Кабанов, Общество, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
10:14 03.02.2023
 
СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта

Правозащитник Кабанов: СПЧ предложит сделать утечку данных основанием для замены паспорта

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Паспорт РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ в ближайшее время направит в госорганы для обсуждения предложение о включении утечки персональных данных в перечень оснований для замены общегражданского паспорта, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.
"В рамках защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки/хищения персональных данных… Это предложение СПЧ в ближайшее время будет направлено в ответственные государственные органы для обсуждения", - написал он в своем телеграм-канале.
Кабанов отметил, что граждане должны получить право в случае утечки своих персональных данных заменить свой паспорт для предотвращения рисков мошеннических действий.
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 20:31Туризм
МВД рассказало об оформлении загранпаспорта при срочном выезде
 
Кирилл КабановОбществоРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала