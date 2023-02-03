https://ria.ru/20230203/onkopatrul-1849506578.html
Путин отметил работу проекта "Онкопатруль"
Путин отметил работу проекта "Онкопатруль" - РИА Новости, 03.02.2023
Путин отметил работу проекта "Онкопатруль"
Президент РФ Владимир Путин в преддверии Всемирного дня борьбы против рака отметил "истинно подвижническую" работу Всероссийского... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:42
2023-02-03T13:42
2023-02-03T13:42
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Всемирного дня борьбы против рака отметил "истинно подвижническую" работу Всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений современной медицины во всём мире. В последние годы в нашей стране реализуется масштабная программа в этой важнейшей области здравоохранения", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что к решению ответственных задач привлечены ведущие учёные и практикующие врачи, производители фармацевтической продукции и эксперты. Он уточнил, что большое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов, модернизации и переоснащению онкоцентров. "В этой связи с удовлетворением отмечу огромную, истинно подвижническую работу, которую проводят участники Всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль" – представители профильных министерств и ведомств, медицинских учреждений, общественных и некоммерческих объединений. Хочу искренне поблагодарить организаторов этой важной, востребованной инициативы – НМИЦ радиологии Минздрава России, Ассоциацию онкологов России, Ассоциацию онкологических пациентов "Здравствуй", министерство здравоохранения и Совет Федерации Российской Федерации – за преданное служение делу на благо здоровья наших граждан", - говорится в сообщении. Всероссийская акция "Онкопатруль" проводится ежегодно в канун Всемирного дня борьбы с онкозаболеваниями (4 февраля) и направлена на профилактику онкологических заболеваний. Ее особенность в том, что специалисты-онкологи федерального центра совместно с коллегами из регионов проводят скрининг по программе мужского и женского здоровья среди сотрудников крупнейших градообразующих предприятий в субъектах РФ.
https://ria.ru/20200304/1568080023.html
https://ria.ru/20230202/onkologiya-1849361977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, россия
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия
Путин отметил работу проекта "Онкопатруль"
Путин отметил работу проекта "Онкопатруль" в преддверии Всемирного дня борьбы против рака
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в преддверии Всемирного дня борьбы против рака отметил "истинно подвижническую" работу Всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль", соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений современной медицины во всём мире. В последние годы в нашей стране реализуется масштабная программа в этой важнейшей области здравоохранения", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что к решению ответственных задач привлечены ведущие учёные и практикующие врачи, производители фармацевтической продукции и эксперты. Он уточнил, что большое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов, модернизации и переоснащению онкоцентров.
"В этой связи с удовлетворением отмечу огромную, истинно подвижническую работу, которую проводят участники Всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль" – представители профильных министерств и ведомств, медицинских учреждений, общественных и некоммерческих объединений. Хочу искренне поблагодарить организаторов этой важной, востребованной инициативы – НМИЦ радиологии Минздрава России, Ассоциацию онкологов России, Ассоциацию онкологических пациентов "Здравствуй", министерство здравоохранения и Совет Федерации
Российской Федерации – за преданное служение делу на благо здоровья наших граждан", - говорится в сообщении.
Всероссийская акция "Онкопатруль" проводится ежегодно в канун Всемирного дня борьбы с онкозаболеваниями (4 февраля) и направлена на профилактику онкологических заболеваний. Ее особенность в том, что специалисты-онкологи федерального центра совместно с коллегами из регионов проводят скрининг по программе мужского и женского здоровья среди сотрудников крупнейших градообразующих предприятий в субъектах РФ.