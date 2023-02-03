https://ria.ru/20230203/onkopatrul-1849506578.html

Путин отметил работу проекта "Онкопатруль"

Путин отметил работу проекта "Онкопатруль" - РИА Новости, 03.02.2023

Путин отметил работу проекта "Онкопатруль"

Президент РФ Владимир Путин в преддверии Всемирного дня борьбы против рака отметил "истинно подвижническую" работу Всероссийского... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:42

2023-02-03T13:42

2023-02-03T13:42

здоровье - общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Всемирного дня борьбы против рака отметил "истинно подвижническую" работу Всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений современной медицины во всём мире. В последние годы в нашей стране реализуется масштабная программа в этой важнейшей области здравоохранения", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что к решению ответственных задач привлечены ведущие учёные и практикующие врачи, производители фармацевтической продукции и эксперты. Он уточнил, что большое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов, модернизации и переоснащению онкоцентров. "В этой связи с удовлетворением отмечу огромную, истинно подвижническую работу, которую проводят участники Всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль" – представители профильных министерств и ведомств, медицинских учреждений, общественных и некоммерческих объединений. Хочу искренне поблагодарить организаторов этой важной, востребованной инициативы – НМИЦ радиологии Минздрава России, Ассоциацию онкологов России, Ассоциацию онкологических пациентов "Здравствуй", министерство здравоохранения и Совет Федерации Российской Федерации – за преданное служение делу на благо здоровья наших граждан", - говорится в сообщении. Всероссийская акция "Онкопатруль" проводится ежегодно в канун Всемирного дня борьбы с онкозаболеваниями (4 февраля) и направлена на профилактику онкологических заболеваний. Ее особенность в том, что специалисты-онкологи федерального центра совместно с коллегами из регионов проводят скрининг по программе мужского и женского здоровья среди сотрудников крупнейших градообразующих предприятий в субъектах РФ.

https://ria.ru/20200304/1568080023.html

https://ria.ru/20230202/onkologiya-1849361977.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, владимир путин, россия