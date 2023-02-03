https://ria.ru/20230203/narkotiki-1849604576.html

В Ленинградской области задержали водителя со 174 килограммами гашиша

В Ленинградской области задержали водителя со 174 килограммами гашиша - РИА Новости, 03.02.2023

В Ленинградской области задержали водителя со 174 килограммами гашиша

Инспекторы ГАИ в Ленинградской области задержали водителя, у которого в багажнике обнаружили мешки с гашишем общим весом 174 килограмма, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:38

2023-02-03T17:38

2023-02-03T17:41

ленинградская область

происшествия

россия

гатчинский район

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723672_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_b4107a2789c7576d1ff9d624498f6063.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Инспекторы ГАИ в Ленинградской области задержали водителя, у которого в багажнике обнаружили мешки с гашишем общим весом 174 килограмма, сообщили в пресс-службе МВД. "Предварительно установлено, что житель Гатчинского района Ленинградской области перевозил наркотик в багажнике своего автомобиля. Шесть мешков с веществом растительного происхождения обнаружены полицейским после остановки транспорта и его осмотра. Вес изъятого составил 174 килограмма", - говорится в сообщении пресс-службы МВД. После исследования содержимого одного из мешков установлено, что в нем находился гашиш. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт, перевозка наркотических средств). "Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

https://ria.ru/20230203/repetitor-1849529635.html

https://ria.ru/20230203/ekstremizm-1849475555.html

ленинградская область

россия

гатчинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, происшествия, россия, гатчинский район, гибдд мвд рф