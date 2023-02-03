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В Ленинградской области задержали водителя со 174 килограммами гашиша - РИА Новости, 03.02.2023
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В Ленинградской области задержали водителя со 174 килограммами гашиша
В Ленинградской области задержали водителя со 174 килограммами гашиша - РИА Новости, 03.02.2023
В Ленинградской области задержали водителя со 174 килограммами гашиша
Инспекторы ГАИ в Ленинградской области задержали водителя, у которого в багажнике обнаружили мешки с гашишем общим весом 174 килограмма, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:38
2023-02-03T17:41
ленинградская область
происшествия
россия
гатчинский район
гибдд мвд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Инспекторы ГАИ в Ленинградской области задержали водителя, у которого в багажнике обнаружили мешки с гашишем общим весом 174 килограмма, сообщили в пресс-службе МВД. "Предварительно установлено, что житель Гатчинского района Ленинградской области перевозил наркотик в багажнике своего автомобиля. Шесть мешков с веществом растительного происхождения обнаружены полицейским после остановки транспорта и его осмотра. Вес изъятого составил 174 килограмма", - говорится в сообщении пресс-службы МВД. После исследования содержимого одного из мешков установлено, что в нем находился гашиш. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт, перевозка наркотических средств). "Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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ленинградская область
россия
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ленинградская область, происшествия, россия, гатчинский район, гибдд мвд рф
Ленинградская область, Происшествия, Россия, Гатчинский район, ГИБДД МВД РФ
17:38 03.02.2023 (обновлено: 17:41 03.02.2023)
 
В Ленинградской области задержали водителя со 174 килограммами гашиша

В Ленинградской области ГАИ задержала водителя со 174 килограммами гашиша в багажнике

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Инспекторы ГАИ в Ленинградской области задержали водителя, у которого в багажнике обнаружили мешки с гашишем общим весом 174 килограмма, сообщили в пресс-службе МВД.
"Предварительно установлено, что житель Гатчинского района Ленинградской области перевозил наркотик в багажнике своего автомобиля. Шесть мешков с веществом растительного происхождения обнаружены полицейским после остановки транспорта и его осмотра. Вес изъятого составил 174 килограмма", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
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После исследования содержимого одного из мешков установлено, что в нем находился гашиш. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт, перевозка наркотических средств).
"Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Ленинградская областьПроисшествияРоссияГатчинский районГИБДД МВД РФ
 
 
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