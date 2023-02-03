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Жителей Якутии предупредили о морозах до минус 50 градусов - РИА Новости, 03.02.2023
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Жителей Якутии предупредили о морозах до минус 50 градусов
Жителей Якутии предупредили о морозах до минус 50 градусов - РИА Новости, 03.02.2023
Жителей Якутии предупредили о морозах до минус 50 градусов
Температура воздуха в Республике Саха (Якутия) на следующей неделе опустится до -51 градуса, а на севере Красноярского края – до -42-43 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:44
2023-02-03T17:44
погода
роман вильфанд
россия
красноярский край
республика саха (якутия)
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Республике Саха (Якутия) на следующей неделе опустится до -51 градуса, а на севере Красноярского края – до -42-43 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В середине января на большей части Якутии установились 50-градусные морозы, а 13 января морозы побили 30-летний рекорд на якутской метеостанции Тонгулах Горного района где была зарегистрирована температура воздуха в минус 62,4 градуса. Синоптик напомнил, что опасным температурным явлением является ситуация, когда температура в зимний период опускается ниже многолетних значений на 7 и более градусов. "В республике Саха (Якутия) с 5 по 8 февраля отклонение от нормы прогнозируется -9…-11, это значит, что минимальная температура будет -50, -51 градус", - сказал Вильфанд. Синоптик также предупредил об аномальном похолодании на севере Красноярского края. Там 7 и 8 февраля прогнозируется отклонение от нормы на -7-8 градусов, температура опустится до -42-43 градусов.
https://ria.ru/20230201/smog-1848958796.html
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погода, роман вильфанд, россия, красноярский край, республика саха (якутия), гидрометцентр
Погода, Роман Вильфанд, Россия, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Гидрометцентр
17:44 03.02.2023
 
Жителей Якутии предупредили о морозах до минус 50 градусов

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в Якутию на следующей неделе придут морозы до минус 50

© РИА Новости / Виктория Сергеева / Перейти в медиабанкМестные жители на одной из улиц в Якутске
Местные жители на одной из улиц в Якутске - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Виктория Сергеева
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Местные жители на одной из улиц в Якутске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Республике Саха (Якутия) на следующей неделе опустится до -51 градуса, а на севере Красноярского края – до -42-43 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В середине января на большей части Якутии установились 50-градусные морозы, а 13 января морозы побили 30-летний рекорд на якутской метеостанции Тонгулах Горного района где была зарегистрирована температура воздуха в минус 62,4 градуса.
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Синоптик напомнил, что опасным температурным явлением является ситуация, когда температура в зимний период опускается ниже многолетних значений на 7 и более градусов.
"В республике Саха (Якутия) с 5 по 8 февраля отклонение от нормы прогнозируется -9…-11, это значит, что минимальная температура будет -50, -51 градус", - сказал Вильфанд.
Синоптик также предупредил об аномальном похолодании на севере Красноярского края. Там 7 и 8 февраля прогнозируется отклонение от нормы на -7-8 градусов, температура опустится до -42-43 градусов.
Когда мороз не страшен: как в Красноярске пережили аномальные холода
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Пока одни прятались от аномальных холодов в теплых квартирах, другие использовали возможности, которые дает погода, по максимуму. В крепкие морозы излюбленным развлечением жителей Сибири стали "ледяные фейерверки" из кипятка.

Девушка устраивает ледяной фейерверк, выплескивая горячую воду в воздух в Красноярском крае
1 из 6

Пока одни прятались от аномальных холодов в теплых квартирах, другие использовали возможности, которые дает погода, по максимуму. В крепкие морозы излюбленным развлечением жителей Сибири стали "ледяные фейерверки" из кипятка.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Чтобы запустить такой "салют", нужно налить в термос или кружку горячую воду и выплеснуть над головой: она моментально замерзнет и разлетится тысячами ледяных брызг. Важный лайфхак: проводить эксперимент лучше всего вечером с хорошим светом — тогда кадры получатся максимально контрастными.

Девушка в стилизованном костюме коренных жителей Сибири на берегу Енисея в окрестностях Красноярска
2 из 6

Чтобы запустить такой "салют", нужно налить в термос или кружку горячую воду и выплеснуть над головой: она моментально замерзнет и разлетится тысячами ледяных брызг. Важный лайфхак: проводить эксперимент лучше всего вечером с хорошим светом — тогда кадры получатся максимально контрастными.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Жители Красноярска так и сделали. В один из морозных дней они вышли на лед водохранилища на реке Енисей на закате — в "золотой час". Столбики термометров тогда зафиксировали -36 градусов.

Электропоезд едет вдоль реки Енисей в окрестностях Красноярска
3 из 6

Жители Красноярска так и сделали. В один из морозных дней они вышли на лед водохранилища на реке Енисей на закате — в "золотой час". Столбики термометров тогда зафиксировали -36 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

И это еще не самые низкие отметки! В первые недели января в поселке Ессей на севере Красноярского края температура воздуха опускалась до рекордных -73 при средних зимних значениях в -50. Даже шкалы термометра не хватило, чтобы показать градусы "за бортом".

Участник клуба зимнего плавания Криофил обсыпал себя снегом после купания в Енисее при температуре воздуха -35 градусов Цельсия
4 из 6

И это еще не самые низкие отметки! В первые недели января в поселке Ессей на севере Красноярского края температура воздуха опускалась до рекордных -73 при средних зимних значениях в -50. Даже шкалы термометра не хватило, чтобы показать градусы "за бортом".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Но ледяные фейерверки выглядят безобидным развлечением на фоне того, что вытворяли моржи из красноярского клуба закаливания и зимнего плавания "Криофил".

Пока теплолюбивые россияне надевали по нескольку слоев одежды, моржи, наоборот, ее снимали. И в -35 бодро отправлялись в заплыв по Енисею возле Коммунального моста, а после еще и обсыпали себя снегом.

Участник клуба зимнего плавания Криофил выходит на берег после купания в Енисее возле Коммунального моста при температуре воздуха -35 градусов Цельсия
5 из 6

Но ледяные фейерверки выглядят безобидным развлечением на фоне того, что вытворяли моржи из красноярского клуба закаливания и зимнего плавания "Криофил".

Пока теплолюбивые россияне надевали по нескольку слоев одежды, моржи, наоборот, ее снимали. И в -35 бодро отправлялись в заплыв по Енисею возле Коммунального моста, а после еще и обсыпали себя снегом.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Сейчас погода в регионе нормализовалась: в Красноярске потеплело до -10. И это подарило сибирякам еще одно чудо природы — на деревьях появился иней, и лес стал похож на самое настоящее сказочное царство.

Лес, покрытый снегом и инеем после 40-градусных морозов, на берегу Енисея в окрестностях Красноярска
6 из 6

Сейчас погода в регионе нормализовалась: в Красноярске потеплело до -10. И это подарило сибирякам еще одно чудо природы — на деревьях появился иней, и лес стал похож на самое настоящее сказочное царство.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 6

Пока одни прятались от аномальных холодов в теплых квартирах, другие использовали возможности, которые дает погода, по максимуму. В крепкие морозы излюбленным развлечением жителей Сибири стали "ледяные фейерверки" из кипятка.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 6

Чтобы запустить такой "салют", нужно налить в термос или кружку горячую воду и выплеснуть над головой: она моментально замерзнет и разлетится тысячами ледяных брызг. Важный лайфхак: проводить эксперимент лучше всего вечером с хорошим светом — тогда кадры получатся максимально контрастными.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 6

Жители Красноярска так и сделали. В один из морозных дней они вышли на лед водохранилища на реке Енисей на закате — в "золотой час". Столбики термометров тогда зафиксировали -36 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 6

И это еще не самые низкие отметки! В первые недели января в поселке Ессей на севере Красноярского края температура воздуха опускалась до рекордных -73 при средних зимних значениях в -50. Даже шкалы термометра не хватило, чтобы показать градусы "за бортом".

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 6

Но ледяные фейерверки выглядят безобидным развлечением на фоне того, что вытворяли моржи из красноярского клуба закаливания и зимнего плавания "Криофил".

Пока теплолюбивые россияне надевали по нескольку слоев одежды, моржи, наоборот, ее снимали. И в -35 бодро отправлялись в заплыв по Енисею возле Коммунального моста, а после еще и обсыпали себя снегом.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 6

Сейчас погода в регионе нормализовалась: в Красноярске потеплело до -10. И это подарило сибирякам еще одно чудо природы — на деревьях появился иней, и лес стал похож на самое настоящее сказочное царство.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
 
ПогодаРоман ВильфандРоссияКрасноярский крайРеспублика Саха (Якутия)Гидрометцентр
 
 
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