Когда мороз не страшен: как в Красноярске пережили аномальные холода
Пока одни прятались от аномальных холодов в теплых квартирах, другие использовали возможности, которые дает погода, по максимуму. В крепкие морозы излюбленным развлечением жителей Сибири стали "ледяные фейерверки" из кипятка.
Пока одни прятались от аномальных холодов в теплых квартирах, другие использовали возможности, которые дает погода, по максимуму. В крепкие морозы излюбленным развлечением жителей Сибири стали "ледяные фейерверки" из кипятка.
Чтобы запустить такой "салют", нужно налить в термос или кружку горячую воду и выплеснуть над головой: она моментально замерзнет и разлетится тысячами ледяных брызг. Важный лайфхак: проводить эксперимент лучше всего вечером с хорошим светом — тогда кадры получатся максимально контрастными.
Чтобы запустить такой "салют", нужно налить в термос или кружку горячую воду и выплеснуть над головой: она моментально замерзнет и разлетится тысячами ледяных брызг. Важный лайфхак: проводить эксперимент лучше всего вечером с хорошим светом — тогда кадры получатся максимально контрастными.
Жители Красноярска так и сделали. В один из морозных дней они вышли на лед водохранилища на реке Енисей на закате — в "золотой час". Столбики термометров тогда зафиксировали -36 градусов.
Жители Красноярска так и сделали. В один из морозных дней они вышли на лед водохранилища на реке Енисей на закате — в "золотой час". Столбики термометров тогда зафиксировали -36 градусов.
И это еще не самые низкие отметки! В первые недели января в поселке Ессей на севере Красноярского края температура воздуха опускалась до рекордных -73 при средних зимних значениях в -50. Даже шкалы термометра не хватило, чтобы показать градусы "за бортом".
И это еще не самые низкие отметки! В первые недели января в поселке Ессей на севере Красноярского края температура воздуха опускалась до рекордных -73 при средних зимних значениях в -50. Даже шкалы термометра не хватило, чтобы показать градусы "за бортом".
Но ледяные фейерверки выглядят безобидным развлечением на фоне того, что вытворяли моржи из красноярского клуба закаливания и зимнего плавания "Криофил".
Пока теплолюбивые россияне надевали по нескольку слоев одежды, моржи, наоборот, ее снимали. И в -35 бодро отправлялись в заплыв по Енисею возле Коммунального моста, а после еще и обсыпали себя снегом.
Но ледяные фейерверки выглядят безобидным развлечением на фоне того, что вытворяли моржи из красноярского клуба закаливания и зимнего плавания "Криофил".
Пока теплолюбивые россияне надевали по нескольку слоев одежды, моржи, наоборот, ее снимали. И в -35 бодро отправлялись в заплыв по Енисею возле Коммунального моста, а после еще и обсыпали себя снегом.
Сейчас погода в регионе нормализовалась: в Красноярске потеплело до -10. И это подарило сибирякам еще одно чудо природы — на деревьях появился иней, и лес стал похож на самое настоящее сказочное царство.
Сейчас погода в регионе нормализовалась: в Красноярске потеплело до -10. И это подарило сибирякам еще одно чудо природы — на деревьях появился иней, и лес стал похож на самое настоящее сказочное царство.