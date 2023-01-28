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Когда мороз не страшен: как в Красноярске пережили аномальные холода - РИА Новости, 28.01.2023
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Туризм
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Когда мороз не страшен: как в Красноярске пережили аномальные холода
Когда мороз не страшен: как в Красноярске пережили аномальные холода - РИА Новости, 28.01.2023
Когда мороз не страшен: как в Красноярске пережили аномальные холода
Недавно Красноярский край накрыли аномальные холода: столбик термометра опустился почти до минус 40 градусов. Но местных жителей это не смутило: одни... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T00:32
2023-01-28T00:32
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Недавно Красноярский край накрыли аномальные холода: столбик термометра опустился почти до минус 40 градусов. Но местных жителей это не смутило: одни отправились запускать салюты из кипятка, другие — моржевать в Енисее. О том, как в Сибири пережили лютые морозы, — в фотоленте РИА Новости.
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00:32 28.01.2023
 

Когда мороз не страшен: как в Красноярске пережили аномальные холода

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Недавно Красноярский край накрыли аномальные холода: столбик термометра опустился почти до минус 40 градусов. Но местных жителей это не смутило: одни отправились запускать салюты из кипятка, другие — моржевать в Енисее. О том, как в Сибири пережили лютые морозы, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Пока одни прятались от аномальных холодов в теплых квартирах, другие использовали возможности, которые дает погода, по максимуму. В крепкие морозы излюбленным развлечением жителей Сибири стали "ледяные фейерверки" из кипятка.

Девушка устраивает ледяной фейерверк, выплескивая горячую воду в воздух в Красноярском крае
1 из 6

Пока одни прятались от аномальных холодов в теплых квартирах, другие использовали возможности, которые дает погода, по максимуму. В крепкие морозы излюбленным развлечением жителей Сибири стали "ледяные фейерверки" из кипятка.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Чтобы запустить такой "салют", нужно налить в термос или кружку горячую воду и выплеснуть над головой: она моментально замерзнет и разлетится тысячами ледяных брызг. Важный лайфхак: проводить эксперимент лучше всего вечером с хорошим светом — тогда кадры получатся максимально контрастными.

Девушка в стилизованном костюме коренных жителей Сибири на берегу Енисея в окрестностях Красноярска
2 из 6

Чтобы запустить такой "салют", нужно налить в термос или кружку горячую воду и выплеснуть над головой: она моментально замерзнет и разлетится тысячами ледяных брызг. Важный лайфхак: проводить эксперимент лучше всего вечером с хорошим светом — тогда кадры получатся максимально контрастными.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Жители Красноярска так и сделали. В один из морозных дней они вышли на лед водохранилища на реке Енисей на закате — в "золотой час". Столбики термометров тогда зафиксировали -36 градусов.

Электропоезд едет вдоль реки Енисей в окрестностях Красноярска
3 из 6

Жители Красноярска так и сделали. В один из морозных дней они вышли на лед водохранилища на реке Енисей на закате — в "золотой час". Столбики термометров тогда зафиксировали -36 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

И это еще не самые низкие отметки! В первые недели января в поселке Ессей на севере Красноярского края температура воздуха опускалась до рекордных -73 при средних зимних значениях в -50. Даже шкалы термометра не хватило, чтобы показать градусы "за бортом".

Участник клуба зимнего плавания Криофил обсыпал себя снегом после купания в Енисее при температуре воздуха -35 градусов Цельсия
4 из 6

И это еще не самые низкие отметки! В первые недели января в поселке Ессей на севере Красноярского края температура воздуха опускалась до рекордных -73 при средних зимних значениях в -50. Даже шкалы термометра не хватило, чтобы показать градусы "за бортом".

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Но ледяные фейерверки выглядят безобидным развлечением на фоне того, что вытворяли моржи из красноярского клуба закаливания и зимнего плавания "Криофил".

Пока теплолюбивые россияне надевали по нескольку слоев одежды, моржи, наоборот, ее снимали. И в -35 бодро отправлялись в заплыв по Енисею возле Коммунального моста, а после еще и обсыпали себя снегом.

Участник клуба зимнего плавания Криофил выходит на берег после купания в Енисее возле Коммунального моста при температуре воздуха -35 градусов Цельсия
5 из 6

Но ледяные фейерверки выглядят безобидным развлечением на фоне того, что вытворяли моржи из красноярского клуба закаливания и зимнего плавания "Криофил".

Пока теплолюбивые россияне надевали по нескольку слоев одежды, моржи, наоборот, ее снимали. И в -35 бодро отправлялись в заплыв по Енисею возле Коммунального моста, а после еще и обсыпали себя снегом.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Сейчас погода в регионе нормализовалась: в Красноярске потеплело до -10. И это подарило сибирякам еще одно чудо природы — на деревьях появился иней, и лес стал похож на самое настоящее сказочное царство.

Лес, покрытый снегом и инеем после 40-градусных морозов, на берегу Енисея в окрестностях Красноярска
6 из 6

Сейчас погода в регионе нормализовалась: в Красноярске потеплело до -10. И это подарило сибирякам еще одно чудо природы — на деревьях появился иней, и лес стал похож на самое настоящее сказочное царство.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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