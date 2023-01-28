Когда мороз не страшен: как в Красноярске пережили аномальные холода

Но ледяные фейерверки выглядят безобидным развлечением на фоне того, что вытворяли моржи из красноярского клуба закаливания и зимнего плавания "Криофил".

Пока теплолюбивые россияне надевали по нескольку слоев одежды, моржи, наоборот, ее снимали. И в -35 бодро отправлялись в заплыв по Енисею возле Коммунального моста, а после еще и обсыпали себя снегом.