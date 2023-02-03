https://ria.ru/20230203/krym-1849663307.html
В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищен от западного оружия
В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищен от западного оружия - РИА Новости, 03.02.2023
В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищен от западного оружия
Крым хорошо защищён от западного оружия, у крымчан страха нет, заявил РИА Новости сенатор от полуострова Сергей Цеков. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T21:44
2023-02-03T21:44
2023-02-03T21:44
сша
украина
киев
сергей цеков
министерство обороны сша
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Крым хорошо защищён от западного оружия, у крымчан страха нет, заявил РИА Новости сенатор от полуострова Сергей Цеков. США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. "Крым хорошо защищает от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет", - сказал политик. Он также отметил недопустимость ударов по российской территории в целом. Вместе с тем, Цеков считает, что американцы проигрывают и 'блефуют", делая громкие заявления. "Они хотят своим действиями создать "волну", когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны", - подчеркнул сенатор. "Нужно подождать, во что выльются эти заявления", - заключил политик.
https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, киев, сергей цеков, министерство обороны сша
США, Украина, Киев, Сергей Цеков, Министерство обороны США
В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищен от западного оружия
Сенатор Цеков: Крым хорошо защищен от западного оружия, у населения страха нет
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Крым хорошо защищён от западного оружия, у крымчан страха нет, заявил РИА Новости сенатор от полуострова Сергей Цеков.
США
объявили о выделении Украине
пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне
. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева
возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
"Крым хорошо защищает от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет", - сказал политик. Он также отметил недопустимость ударов по российской территории в целом.
Вместе с тем, Цеков считает, что американцы проигрывают и 'блефуют", делая громкие заявления.
"Они хотят своим действиями создать "волну", когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны", - подчеркнул сенатор.
"Нужно подождать, во что выльются эти заявления", - заключил политик.