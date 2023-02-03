https://ria.ru/20230203/krym-1849663307.html

В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищен от западного оружия

В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищен от западного оружия - РИА Новости, 03.02.2023

В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищен от западного оружия

Крым хорошо защищён от западного оружия, у крымчан страха нет, заявил РИА Новости сенатор от полуострова Сергей Цеков. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T21:44

2023-02-03T21:44

2023-02-03T21:44

сша

украина

киев

сергей цеков

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153380/50/1533805071_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_69cff28a4e1f742656c608e9b8ed0b0e.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Крым хорошо защищён от западного оружия, у крымчан страха нет, заявил РИА Новости сенатор от полуострова Сергей Цеков. США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. "Крым хорошо защищает от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет", - сказал политик. Он также отметил недопустимость ударов по российской территории в целом. Вместе с тем, Цеков считает, что американцы проигрывают и 'блефуют", делая громкие заявления. "Они хотят своим действиями создать "волну", когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны", - подчеркнул сенатор. "Нужно подождать, во что выльются эти заявления", - заключил политик.

https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848995476.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, киев, сергей цеков, министерство обороны сша