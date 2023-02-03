https://ria.ru/20230203/koroleva-1849340181.html

Королева отреагировала на слухи о разводе с Тарзаном

Королева отреагировала на слухи о разводе с Тарзаном - РИА Новости, 03.02.2023

Королева отреагировала на слухи о разводе с Тарзаном

Наташа Королева опровергла слухи о разводе с супругом Тарзаном (Сергей Глушко), сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:47

2023-02-03T12:47

2023-02-03T12:47

шоубиз

наташа королева (наталия порывай)

сергей глушко (тарзан)

анастасия волочкова

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Наташа Королева опровергла слухи о разводе с супругом Тарзаном (Сергей Глушко), сообщил журнал "Лиза".По словам певицы, она не удивилась тому, что слух о расставании супругов распространила Анастасия Волочкова. Ранее Павел Воля пошутил в Comedy Club о разводе знаменитостей. После этого Волочкова также заявила о расставании пары. Однако позже балерина призналась, что ее слова не следовало воспринимать всерьез. Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Артисты воспитали сына Архипа. Ранее Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с Натальей Подольской. Также певец признался, что с каждым годом любит жену все больше.

https://ria.ru/20221229/agutin-1842247603.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

наташа королева (наталия порывай), сергей глушко (тарзан), анастасия волочкова