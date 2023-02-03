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Королева отреагировала на слухи о разводе с Тарзаном - РИА Новости, 03.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230203/koroleva-1849340181.html
Королева отреагировала на слухи о разводе с Тарзаном
Королева отреагировала на слухи о разводе с Тарзаном - РИА Новости, 03.02.2023
Королева отреагировала на слухи о разводе с Тарзаном
Наташа Королева опровергла слухи о разводе с супругом Тарзаном (Сергей Глушко), сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:47
2023-02-03T12:47
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
сергей глушко (тарзан)
анастасия волочкова
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Наташа Королева опровергла слухи о разводе с супругом Тарзаном (Сергей Глушко), сообщил журнал "Лиза".По словам певицы, она не удивилась тому, что слух о расставании супругов распространила Анастасия Волочкова. Ранее Павел Воля пошутил в Comedy Club о разводе знаменитостей. После этого Волочкова также заявила о расставании пары. Однако позже балерина призналась, что ее слова не следовало воспринимать всерьез. Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Артисты воспитали сына Архипа. Ранее Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с Натальей Подольской. Также певец признался, что с каждым годом любит жену все больше.
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наташа королева (наталия порывай), сергей глушко (тарзан), анастасия волочкова
Шоубиз, Наташа Королева (Наталия Порывай), Сергей Глушко (Тарзан), Анастасия Волочкова
12:47 03.02.2023
 
Королева отреагировала на слухи о разводе с Тарзаном

Королева ответила на слова Волочковой о разводе с Тарзаном

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкОткрытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Наташа Королева опровергла слухи о разводе с супругом Тарзаном (Сергей Глушко), сообщил журнал "Лиза".
"У нас все прекрасно: тишь, гладь да Божья благодать. Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле мы вместе уже 22 года. За это время нас столько раз "разводили". А мы живем и наслаждаемся жизнью!" – поделилась артистка.
По словам певицы, она не удивилась тому, что слух о расставании супругов распространила Анастасия Волочкова.
"Программу с Настей не смотрела. Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: "Настя Волочкова сказала!". Ей можно, пускай рассказывает", – добавила Королева.
Ранее Павел Воля пошутил в Comedy Club о разводе знаменитостей. После этого Волочкова также заявила о расставании пары. Однако позже балерина призналась, что ее слова не следовало воспринимать всерьез.
Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Артисты воспитали сына Архипа.
Ранее Владимир Пресняков опроверг слухи о разводе с Натальей Подольской. Также певец признался, что с каждым годом любит жену все больше.
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2015 в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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ШоубизНаташа Королева (Наталия Порывай)Сергей Глушко (Тарзан)Анастасия Волочкова
 
 
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