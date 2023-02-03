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Адвокат сообщил о критическом состоянии здоровья Касема - РИА Новости, 03.02.2023
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Адвокат сообщил о критическом состоянии здоровья Касема
Адвокат сообщил о критическом состоянии здоровья Касема - РИА Новости, 03.02.2023
Адвокат сообщил о критическом состоянии здоровья Касема
Состояние здоровья арестованного в Латвии журналиста Марата Касема критическое, ему требуется медицинская помощь, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье в своем... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:39
2023-02-03T20:39
латвия
марат касем
литва
рига
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
в мире
дмитрий киселев
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Состояние здоровья арестованного в Латвии журналиста Марата Касема критическое, ему требуется медицинская помощь, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале.Как отметил представитель Касема, из-за проблем с дыханием журналисту приходится открывать в камере окно и спать в шапке и верхней одежде. У него обострились и хронические заболевания — из-за подагры отказывают пальцы на ногах. На жалобы и стуки в дверь камеры никто не реагирует."Сделать звонок адвокату разрешили только на третий день, тогда как по закону он имеет на это право в любое время суток. Тюремный врач проигнорировал жалобы и диагноз Касема, выдав простые таблетки от аллергии. По словам адвоката, состояние здоровья Марата критическое. В данный момент адвокат готовит жалобу и требует медицинского освидетельствования своего подзащитного", — подчеркнуло издание.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет и работает в Москве, в медиагруппе "Россия сегодня".В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230117/kasem-1845382491.html
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латвия, марат касем, литва, рига, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, в мире, дмитрий киселев, татьяна москалькова, оон
Латвия, Марат Касем, Литва, Рига, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, В мире, Дмитрий Киселев, Татьяна Москалькова, ООН
16:39 03.02.2023 (обновлено: 20:39 03.02.2023)
 
Адвокат сообщил о критическом состоянии здоровья Касема

Адвокат сообщил о критическом состоянии здоровья арестованного в Латвии Касема

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Состояние здоровья арестованного в Латвии журналиста Марата Касема критическое, ему требуется медицинская помощь, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале.
"Как сообщает адвокат, условия содержания в тюрьме Марата Касема попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток. С 30 января Касема без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру. В условиях антисанитарии и насекомых у Касема проявилась аллергия", — говорится в публикации.
Как отметил представитель Касема, из-за проблем с дыханием журналисту приходится открывать в камере окно и спать в шапке и верхней одежде. У него обострились и хронические заболевания — из-за подагры отказывают пальцы на ногах. На жалобы и стуки в дверь камеры никто не реагирует.
"Сделать звонок адвокату разрешили только на третий день, тогда как по закону он имеет на это право в любое время суток. Тюремный врач проигнорировал жалобы и диагноз Касема, выдав простые таблетки от аллергии. По словам адвоката, состояние здоровья Марата критическое. В данный момент адвокат готовит жалобу и требует медицинского освидетельствования своего подзащитного", — подчеркнуло издание.
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Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет и работает в Москве, в медиагруппе "Россия сегодня".
В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.
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Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
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ЛатвияМарат КасемЛитваРигаЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаВ миреДмитрий КиселевТатьяна МоскальковаООН
 
 
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