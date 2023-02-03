16:39 03.02.2023 (обновлено: 20:39 03.02.2023)
Адвокат сообщил о критическом состоянии здоровья Касема
Адвокат сообщил о критическом состоянии здоровья арестованного в Латвии Касема
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Состояние здоровья арестованного в Латвии журналиста Марата Касема критическое, ему требуется медицинская помощь, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале.
"Как сообщает адвокат, условия содержания в тюрьме Марата Касема попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток. С 30 января Касема без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру. В условиях антисанитарии и насекомых у Касема проявилась аллергия", — говорится в публикации.
Как отметил представитель Касема, из-за проблем с дыханием журналисту приходится открывать в камере окно и спать в шапке и верхней одежде. У него обострились и хронические заболевания — из-за подагры отказывают пальцы на ногах. На жалобы и стуки в дверь камеры никто не реагирует.
"Сделать звонок адвокату разрешили только на третий день, тогда как по закону он имеет на это право в любое время суток. Тюремный врач проигнорировал жалобы и диагноз Касема, выдав простые таблетки от аллергии. По словам адвоката, состояние здоровья Марата критическое. В данный момент адвокат готовит жалобу и требует медицинского освидетельствования своего подзащитного", — подчеркнуло издание.
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.
Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет и работает в Москве, в медиагруппе "Россия сегодня".
В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.
Вчера, 08:00Марат Касем: вся моя жизнь — череда случайностей
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.
Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".