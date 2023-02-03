https://ria.ru/20230203/kasem-1849581645.html

Адвокат сообщил о критическом состоянии здоровья Касема

Адвокат сообщил о критическом состоянии здоровья Касема - РИА Новости, 03.02.2023

Адвокат сообщил о критическом состоянии здоровья Касема

Состояние здоровья арестованного в Латвии журналиста Марата Касема критическое, ему требуется медицинская помощь, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье в своем... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:39

2023-02-03T16:39

2023-02-03T20:39

латвия

марат касем

литва

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татьяна москалькова

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Состояние здоровья арестованного в Латвии журналиста Марата Касема критическое, ему требуется медицинская помощь, сообщил Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале.Как отметил представитель Касема, из-за проблем с дыханием журналисту приходится открывать в камере окно и спать в шапке и верхней одежде. У него обострились и хронические заболевания — из-за подагры отказывают пальцы на ногах. На жалобы и стуки в дверь камеры никто не реагирует."Сделать звонок адвокату разрешили только на третий день, тогда как по закону он имеет на это право в любое время суток. Тюремный врач проигнорировал жалобы и диагноз Касема, выдав простые таблетки от аллергии. По словам адвоката, состояние здоровья Марата критическое. В данный момент адвокат готовит жалобу и требует медицинского освидетельствования своего подзащитного", — подчеркнуло издание.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет и работает в Москве, в медиагруппе "Россия сегодня".В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230117/kasem-1845382491.html

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https://ria.ru/20230124/kasem-1847172288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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