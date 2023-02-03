https://ria.ru/20230203/gruziya-1849530533.html

В Грузии поддержали восстановление авиасообщения с Россией

В Грузии поддержали восстановление авиасообщения с Россией - РИА Новости, 03.02.2023

В Грузии поддержали восстановление авиасообщения с Россией

Грузия поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. Об этом в пятницу заявил журналистам председатель правящей партии... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:01

2023-02-03T15:01

2023-02-03T15:01

туризм

россия

грузия

ираклий кобахидзе

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780470107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8f91d1425004ee9c6a6e23fa38e70ef.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Грузия поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. Об этом в пятницу заявил журналистам председатель правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе."Если санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников", — сказал Кобахидзе.Он не согласился с фразой председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина о том, что в вопросе возобновления полетов "для танго нужны двое". Решение об отмене авиасообщения между странами Россия приняла в 2019 году в одностороннем порядке, аргументировал он.Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов, призвав, наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране.

https://ria.ru/20230203/kipr-1849423649.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, грузия, ираклий кобахидзе, новости - туризм