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В Грузии поддержали восстановление авиасообщения с Россией - РИА Новости, 03.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230203/gruziya-1849530533.html
В Грузии поддержали восстановление авиасообщения с Россией
В Грузии поддержали восстановление авиасообщения с Россией - РИА Новости, 03.02.2023
В Грузии поддержали восстановление авиасообщения с Россией
Грузия поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. Об этом в пятницу заявил журналистам председатель правящей партии... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:01
2023-02-03T15:01
туризм
россия
грузия
ираклий кобахидзе
новости - туризм
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Грузия поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. Об этом в пятницу заявил журналистам председатель правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе."Если санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников", — сказал Кобахидзе.Он не согласился с фразой председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина о том, что в вопросе возобновления полетов "для танго нужны двое". Решение об отмене авиасообщения между странами Россия приняла в 2019 году в одностороннем порядке, аргументировал он.Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов, призвав, наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране.
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россия, грузия, ираклий кобахидзе, новости - туризм
Туризм, Россия, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Новости - Туризм
15:01 03.02.2023
 
В Грузии поддержали восстановление авиасообщения с Россией

Ираклий Кобахидзе: мы будем приветствовать возобновление авиасообщения с Россией

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Грузия поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. Об этом в пятницу заявил журналистам председатель правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
"Если санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников", — сказал Кобахидзе.
Он не согласился с фразой председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина о том, что в вопросе возобновления полетов "для танго нужны двое". Решение об отмене авиасообщения между странами Россия приняла в 2019 году в одностороннем порядке, аргументировал он.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов, призвав, наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране.
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