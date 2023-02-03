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МИД прорабатывает визит Гросси в Россию - РИА Новости, 03.02.2023
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МИД прорабатывает визит Гросси в Россию
МИД прорабатывает визит Гросси в Россию - РИА Новости, 03.02.2023
МИД прорабатывает визит Гросси в Россию
Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию на следующей неделе прорабатывается, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:32
2023-02-03T16:32
россия
рафаэль гросси
магатэ
мария захарова
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию на следующей неделе прорабатывается, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ. Отвечая на вопрос о возможности визита Гросси в РФ на следующей неделе, в департаменте отметили, что он "прорабатывается", каких-либо подробностей в МИД не привели. В конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров дальнейшего взаимодействия.
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россия, рафаэль гросси, магатэ, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:32 03.02.2023
 
МИД прорабатывает визит Гросси в Россию

МИД заявил, что прорабатывает возможный визит Гросси в Россию на следующей неделе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию на следующей неделе прорабатывается, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.
Отвечая на вопрос о возможности визита Гросси в РФ на следующей неделе, в департаменте отметили, что он "прорабатывается", каких-либо подробностей в МИД не привели.
В конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров дальнейшего взаимодействия.
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РоссияРафаэль ГроссиМАГАТЭМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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