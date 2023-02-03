https://ria.ru/20230203/grossi-1849578195.html

МИД прорабатывает визит Гросси в Россию

МИД прорабатывает визит Гросси в Россию - РИА Новости, 03.02.2023

МИД прорабатывает визит Гросси в Россию

Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию на следующей неделе прорабатывается, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:32

2023-02-03T16:32

2023-02-03T16:32

россия

рафаэль гросси

магатэ

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию на следующей неделе прорабатывается, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ. Отвечая на вопрос о возможности визита Гросси в РФ на следующей неделе, в департаменте отметили, что он "прорабатывается", каких-либо подробностей в МИД не привели. В конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров дальнейшего взаимодействия.

https://ria.ru/20230128/ryabkov-1848048328.html

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россия, рафаэль гросси, магатэ, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)