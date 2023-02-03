Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/es-1849479786.html
В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза
В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза - РИА Новости, 03.02.2023
В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза
Визит лидеров ЕC на Украину носит скорее символический характер, и президент Владимир Зеленский может остаться разочарован его результатами, пишет The New York... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:27
2023-02-03T13:41
в мире
украина
молдавия
киев
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849270717_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_10d983fcc58134fe4132c09886210147.jpg
МОСКВА. 3 фев — РИА Новости. Визит лидеров ЕC на Украину носит скорее символический характер, и президент Владимир Зеленский может остаться разочарован его результатами, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.Как пишут журналисты, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель надеются, что Киеву не будут давать ложных надежд. В свою очередь, на Брюссель в этом отношении оказывается давление со стороны Белого дома."Под давлением общественного мнения и США, чтобы продемонстрировать долгосрочную приверженность блока Украине, лидеры ЕС согласились предоставить ей, а также Молдове статус кандидата в июне", — отметили авторы издания.При этом фон дер Ляйен и Мишель не имеют разрешения от 27 членов Евросоюза давать обещания Зеленскому о том, что они изменят строгие правила блока, чтобы впустить Украину быстрее или с более мягкими требованиями, резюмировали журналисты.В конце февраля прошлого года глава киевского режима подписал заявку на присоединение Украины к ЕС, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849464575.html
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html
украина
молдавия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849270717_121:130:1161:910_1920x0_80_0_0_f1f426b43b04ede16992fbe6606c6943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
12:27 03.02.2023 (обновлено: 13:41 03.02.2023)
 
В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза

NYT: лидеры Евросоюза приехали в Киев только с символической поддержкой Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 3 фев — РИА Новости. Визит лидеров ЕC на Украину носит скорее символический характер, и президент Владимир Зеленский может остаться разочарован его результатами, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.
Как пишут журналисты, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель надеются, что Киеву не будут давать ложных надежд. В свою очередь, на Брюссель в этом отношении оказывается давление со стороны Белого дома.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 11:43
Украину ждет печальная судьба умерщвленных Западом колоний, заявил Медведев
"Под давлением общественного мнения и США, чтобы продемонстрировать долгосрочную приверженность блока Украине, лидеры ЕС согласились предоставить ей, а также Молдове статус кандидата в июне", — отметили авторы издания.
При этом фон дер Ляйен и Мишель не имеют разрешения от 27 членов Евросоюза давать обещания Зеленскому о том, что они изменят строгие правила блока, чтобы впустить Украину быстрее или с более мягкими требованиями, резюмировали журналисты.
В конце февраля прошлого года глава киевского режима подписал заявку на присоединение Украины к ЕС, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 08:00
Украина напугала Европу своими планами вступить в ЕС через два года
 
В миреУкраинаМолдавияКиевВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала