https://ria.ru/20230203/es-1849479786.html

В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза

В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза - РИА Новости, 03.02.2023

В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза

Визит лидеров ЕC на Украину носит скорее символический характер, и президент Владимир Зеленский может остаться разочарован его результатами, пишет The New York... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:27

2023-02-03T12:27

2023-02-03T13:41

в мире

украина

молдавия

киев

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

евросоюз

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МОСКВА. 3 фев — РИА Новости. Визит лидеров ЕC на Украину носит скорее символический характер, и президент Владимир Зеленский может остаться разочарован его результатами, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.Как пишут журналисты, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель надеются, что Киеву не будут давать ложных надежд. В свою очередь, на Брюссель в этом отношении оказывается давление со стороны Белого дома."Под давлением общественного мнения и США, чтобы продемонстрировать долгосрочную приверженность блока Украине, лидеры ЕС согласились предоставить ей, а также Молдове статус кандидата в июне", — отметили авторы издания.При этом фон дер Ляйен и Мишель не имеют разрешения от 27 членов Евросоюза давать обещания Зеленскому о том, что они изменят строгие правила блока, чтобы впустить Украину быстрее или с более мягкими требованиями, резюмировали журналисты.В конце февраля прошлого года глава киевского режима подписал заявку на присоединение Украины к ЕС, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849464575.html

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html

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молдавия

киев

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, украина, молдавия, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет