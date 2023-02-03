https://ria.ru/20230203/es-1849479786.html
В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза
В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза - РИА Новости, 03.02.2023
В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза
Визит лидеров ЕC на Украину носит скорее символический характер, и президент Владимир Зеленский может остаться разочарован его результатами, пишет The New York... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:27
2023-02-03T12:27
2023-02-03T13:41
в мире
украина
молдавия
киев
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
евросоюз
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МОСКВА. 3 фев — РИА Новости. Визит лидеров ЕC на Украину носит скорее символический характер, и президент Владимир Зеленский может остаться разочарован его результатами, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.Как пишут журналисты, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель надеются, что Киеву не будут давать ложных надежд. В свою очередь, на Брюссель в этом отношении оказывается давление со стороны Белого дома."Под давлением общественного мнения и США, чтобы продемонстрировать долгосрочную приверженность блока Украине, лидеры ЕС согласились предоставить ей, а также Молдове статус кандидата в июне", — отметили авторы издания.При этом фон дер Ляйен и Мишель не имеют разрешения от 27 членов Евросоюза давать обещания Зеленскому о том, что они изменят строгие правила блока, чтобы впустить Украину быстрее или с более мягкими требованиями, резюмировали журналисты.В конце февраля прошлого года глава киевского режима подписал заявку на присоединение Украины к ЕС, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849464575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
12:27 03.02.2023 (обновлено: 13:41 03.02.2023)
В США сообщили Зеленскому плохие новости о приезде лидеров Евросоюза
NYT: лидеры Евросоюза приехали в Киев только с символической поддержкой Зеленского
МОСКВА. 3 фев — РИА Новости.
Визит лидеров ЕC на Украину носит скорее символический характер, и президент Владимир Зеленский может остаться разочарован его результатами, пишет The New York Times
со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.
Как пишут журналисты, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель надеются, что Киеву не будут давать ложных надежд. В свою очередь, на Брюссель в этом отношении оказывается давление со стороны Белого дома.
"Под давлением общественного мнения и США, чтобы продемонстрировать долгосрочную приверженность блока Украине, лидеры ЕС согласились предоставить ей, а также Молдове статус кандидата в июне", — отметили авторы издания.
При этом фон дер Ляйен и Мишель не имеют разрешения от 27 членов Евросоюза давать обещания Зеленскому о том, что они изменят строгие правила блока, чтобы впустить Украину быстрее или с более мягкими требованиями, резюмировали журналисты.
В конце февраля прошлого года глава киевского режима подписал заявку на присоединение Украины к ЕС, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.