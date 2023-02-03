https://ria.ru/20230203/dsnv-1849550067.html

К 2026 году Россия не будет заинтересована в сохранении ДСНВ, считает Чижов

К 2026 году Россия не будет заинтересована в сохранении ДСНВ, считает Чижов - РИА Новости, 03.02.2023

К 2026 году Россия не будет заинтересована в сохранении ДСНВ, считает Чижов

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов выразил сомнение в том, что к окончанию действия Договора о СНВ с США Россия будет заинтересована в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:16

2023-02-03T15:16

2023-02-03T18:42

россия

сша

джо байден

владимир чижов

дональд трамп

совет федерации рф

договор снв-3

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов выразил сомнение в том, что к окончанию действия Договора о СНВ с США Россия будет заинтересована в его продлении. "Единственно последним сохраняющимся в силе документом является ДСНВ. Причём, если вспомнить его конкретно предысторию, то, как известно, при Трампе (Дональд Трамп, экс-президент США) речь шла про то, что и от него тоже останутся воспоминания. Но с приходом Байдена (Джо Байден, президент США) в рамках линии на пересмотр всей политики предшественника Байден и компания пошли на то, чтобы продлить, как мы и предлагали, то есть, согласились с мнением России о продлении на пять лет действия этого договора. Но пять лет - это до 2026 года. У меня нет уверенности, что к 2026 году мы, я имею в виду, Россия будет так уж сильно заинтересована в его сохранении", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас отметил, что "западные страны заинтересованы в этом договоре (ДСНВ – ред.)". "Россия обладает крупнейшим в мире и, наверное, самым современным ядерным потенциалом. Должны ли мы в ситуации, когда против нашей страны осуществляется агрессия, следовать каждой букве этого договора? Я в этом не уверен. Но я абсолютно уверен в том, что наши дипломаты и юристы министерства иностранных дел чётко совершенно следуют букве тех соглашений, которые есть. Я думаю, это больше всего НАТО и беспокоит", - сказал Клишас в эфире радиостанции Sputnik.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия считает "неоправданным, несвоевременным и неуместным" приглашать американских инспекторов на свои стратегические объекты в текущих условиях. По его словам, ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на Вашингтоне. Как указал Антонов, без пересмотра Соединенными Штатами линии на нанесение России стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны. В свою очередь, заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США призывают Россию возобновить возможность для американских специалистов совершать инспекции на ее объектах в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях, поскольку сам Вашингтон позволяет Москве проводить такие проверки. Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, добавил замминистра.

https://ria.ru/20230203/dsnv-1849492245.html

https://ria.ru/20230201/politika-1849109259.html

https://ria.ru/20230202/dsnv-1849213064.html

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Наталья Макарова

россия, сша, джо байден, владимир чижов, дональд трамп, совет федерации рф, договор снв-3