12:57 03.02.2023 (обновлено: 13:24 03.02.2023)
Договор СНВ будет способствовать международной стабильности, заявили в НАТО
В НАТО считают, что ДСНВ будет способствовать стабильности, сдерживая силы России и США
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. НАТО считает, что Договор о стратегических наступательных вооружениях будет способствовать международной стабильности, говорится в распространенном заявлении альянса.
НАТО также отметила, что "отказ России созвать сессию Двусторонней консультативной комиссии в установленные договором сроки и содействовать инспекционной деятельности США на своей территории с августа 2022 года препятствует осуществлению США важных прав по ДСНВ и подрывает возможность США адекватно контролировать соблюдение Россией основных рамок Договора".
При этом в альянсе также подчеркнули, что "США соблюдают Договор". "Несоблюдение Россией ДСНВ подрывает его жизнеспособность", - указали в альянсе.
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"Призываем Россию выполнить обязательства по ДСНВ", - сообщается в документе.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия считает "неоправданным, несвоевременным и неуместным" приглашать американских инспекторов на свои стратегические объекты в текущих условиях. По его словам, ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на Вашингтоне. Как указал Антонов, без пересмотра Соединенными Штатами линии на нанесение России стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны.
В свою очередь, заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США призывают Россию возобновить возможность для американских специалистов совершать инспекции на ее объектах в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях, поскольку сам Вашингтон позволяет Москве проводить такие проверки.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.