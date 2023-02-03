https://ria.ru/20230203/dsnv-1849492245.html

Договор СНВ будет способствовать международной стабильности, заявили в НАТО

Договор СНВ будет способствовать международной стабильности, заявили в НАТО - РИА Новости, 03.02.2023

Договор СНВ будет способствовать международной стабильности, заявили в НАТО

НАТО считает, что Договор о стратегических наступательных вооружениях будет способствовать международной стабильности, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:57

2023-02-03T12:57

2023-02-03T13:24

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. НАТО считает, что Договор о стратегических наступательных вооружениях будет способствовать международной стабильности, говорится в распространенном заявлении альянса."Союзники сходятся во мнении, что ДСНВ способствует международной стабильности, сдерживая стратегические ядерные силы России и США. Поэтому они с озабоченностью отмечают, что Россия не выполнила свои юридические обязательства по договору СНВ", - указывается в документе.НАТО также отметила, что "отказ России созвать сессию Двусторонней консультативной комиссии в установленные договором сроки и содействовать инспекционной деятельности США на своей территории с августа 2022 года препятствует осуществлению США важных прав по ДСНВ и подрывает возможность США адекватно контролировать соблюдение Россией основных рамок Договора".При этом в альянсе также подчеркнули, что "США соблюдают Договор". "Несоблюдение Россией ДСНВ подрывает его жизнеспособность", - указали в альянсе."Призываем Россию выполнить обязательства по ДСНВ", - сообщается в документе.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия считает "неоправданным, несвоевременным и неуместным" приглашать американских инспекторов на свои стратегические объекты в текущих условиях. По его словам, ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на Вашингтоне. Как указал Антонов, без пересмотра Соединенными Штатами линии на нанесение России стратегического поражения подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны.В свою очередь, заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США призывают Россию возобновить возможность для американских специалистов совершать инспекции на ее объектах в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях, поскольку сам Вашингтон позволяет Москве проводить такие проверки.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщал, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нато, в мире, россия, снв