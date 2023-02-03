https://ria.ru/20230203/blinken-1849670741.html

Блинкен проинформировал руководство КНР о решении отложить визит в страну

Блинкен проинформировал руководство КНР о решении отложить визит в страну - РИА Новости, 03.02.2023

Блинкен проинформировал руководство КНР о решении отложить визит в страну

Госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И о своем решении отложить поездку в страну из-за... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T22:56

2023-02-03T22:56

2023-02-03T23:33

в мире

сша

китай

энтони блинкен

си цзиньпин

ван и (политик)

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И о своем решении отложить поездку в страну из-за ситуации с китайским аэростатом, сообщили в пресс-службе Госдепартамента.Уточняется, что американский политик планировал посетить Пекин в продолжение повестки, согласованной лидерами двух стран в ноябре на саммите G20 на Бали.В пятницу представитель Пентагона сообщил, что над Соединенными Штатами заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформировали президента Джо Байдена. Вашингтон также связался с Пекином.Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". Позже в Министерстве иностранных дел Китая сообщили, что летательный аппарат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления. Там также выразили сожаление, что аэростат оказался над территорией США.

https://ria.ru/20230203/aerostat-1849439732.html

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в мире, сша, китай, энтони блинкен, си цзиньпин, ван и (политик), государственный департамент сша