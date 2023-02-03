https://ria.ru/20230203/blinken-1849668301.html
В Белом доме назвали решение Блинкена отложить визит в КНР самостоятельным
В Белом доме назвали решение Блинкена отложить визит в КНР самостоятельным - РИА Новости, 03.02.2023
В Белом доме назвали решение Блинкена отложить визит в КНР самостоятельным
Госсекретарь США Энтони Блинкен самостоятельно принял решение отложить визит в КНР в связи с ситуацией с барражирующим над Штатами аэростатом, президент Джо... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T22:29
2023-02-03T22:29
2023-02-03T22:29
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен самостоятельно принял решение отложить визит в КНР в связи с ситуацией с барражирующим над Штатами аэростатом, президент Джо Байден согласился с ним, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляцию беседы вел сайт Белого дома. По ее словам, в администрации наблюдается консенсус относительно того, что поездка сейчас была бы неуместной. Как сообщалось, Блинкен отложил визит в КНР, который должен был начаться в пятницу вечером, после обнаружения в небе США неизвестного аэростата. Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю.
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в мире, сша, китай, энтони блинкен, карин жан-пьер, министерство обороны сша, джо байден
В мире, США, Китай, Энтони Блинкен, Карин Жан-Пьер, Министерство обороны США, Джо Байден
В Белом доме назвали решение Блинкена отложить визит в КНР самостоятельным
Белый дом назвал решение госсекретаря США Блинкена отложить визит в Китай самостоятельным
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен самостоятельно принял решение отложить визит в КНР в связи с ситуацией с барражирующим над Штатами аэростатом, президент Джо Байден согласился с ним, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент согласился с решением госсекретаря не отправляться в поездку", - сказала Жан-Пьер журналистам.
Трансляцию беседы вел сайт Белого дома.
По ее словам, в администрации наблюдается консенсус относительно того, что поездка сейчас была бы неуместной.
Как сообщалось, Блинкен отложил визит в КНР, который должен был начаться в пятницу вечером, после обнаружения в небе США неизвестного аэростата.
Представитель Пентагона
сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады
и достиг штата Монтана
. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD
). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю.