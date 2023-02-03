https://ria.ru/20230203/blinken-1849668301.html

В Белом доме назвали решение Блинкена отложить визит в КНР самостоятельным

В Белом доме назвали решение Блинкена отложить визит в КНР самостоятельным - РИА Новости, 03.02.2023

В Белом доме назвали решение Блинкена отложить визит в КНР самостоятельным

Госсекретарь США Энтони Блинкен самостоятельно принял решение отложить визит в КНР в связи с ситуацией с барражирующим над Штатами аэростатом, президент Джо... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T22:29

2023-02-03T22:29

2023-02-03T22:29

в мире

сша

китай

энтони блинкен

карин жан-пьер

министерство обороны сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен самостоятельно принял решение отложить визит в КНР в связи с ситуацией с барражирующим над Штатами аэростатом, президент Джо Байден согласился с ним, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляцию беседы вел сайт Белого дома. По ее словам, в администрации наблюдается консенсус относительно того, что поездка сейчас была бы неуместной. Как сообщалось, Блинкен отложил визит в КНР, который должен был начаться в пятницу вечером, после обнаружения в небе США неизвестного аэростата. Представитель Пентагона сообщил ранее, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные США считают, что шар принадлежит Китаю.

https://ria.ru/20230203/aerostat-1849590088.html

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в мире, сша, китай, энтони блинкен, карин жан-пьер, министерство обороны сша, джо байден