https://ria.ru/20230203/avtosalon-1849406784.html

Число китайских автосалонов в России превысило тысячу, сообщили аналитики

Число китайских автосалонов в России превысило тысячу, сообщили аналитики - РИА Новости, 03.02.2023

Число китайских автосалонов в России превысило тысячу, сообщили аналитики

Количество китайских дилерских центров в РФ в 2022 году превысило 1 тысячу штук - это почти треть от всех работающих в стране автосалонов, следует из аналитики... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T02:50

2023-02-03T02:50

2023-02-03T02:50

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Количество китайских дилерских центров в РФ в 2022 году превысило 1 тысячу штук - это почти треть от всех работающих в стране автосалонов, следует из аналитики "Открытие Авто" и "АвтоБизнесРевю" (есть в распоряжении РИА Новости). "За минувший год Россия получила 487 новых шоу-румов марок из Поднебесной… почти треть от дилерских сетей всех (3 139) работавших в России салонов", - уточнили эксперты. Активнее других в 2022 году наращивали сети марки, входящие в группу Chery. Лидер статистики - бренд Omoda, у которого теперь 108 автосалонов. На втором месте Exeed: в этом году был открыт 71 дилерский центр (всего 102). Замыкает ТОП-3 сама Chery - появилось 62 автосалона (всего 183). Следом идут Geely - 57 шоурумов (всего 142) и FAW - 49 автосалонов (всего 104). "По итогам года неожиданно оказалось, что в ряде городов китайские шоу-румы могут располагаться буквально в соседних кварталах. Естественно, что такая высокая плотность бизнеса на определенном этапе может способствовать росту продаж китайских марок в целом и нравиться клиентам. Но стабильности сетям "чайна"-брендов это отнюдь не способствует", - уточнили эксперты. В аналитике также отмечается, что любому дилерскому центру для долгосрочной прибыльной работы нужно гораздо больше машин, чем продается сейчас. У Haval среднее количество автомобилей, проданных одним шоурумом, составляет 285 штук, у Chery – 210, а у Geely – 172. У всех остальных китайских марок этот показатель значительно меньше, поэтому неудивительно, что за 2022 год закрылись 158 китайских салонов. "Для сравнения: в сети Lada каждый дилерский центр продавал в 2022 году в среднем 623 машины", - поясняют эксперты.

https://ria.ru/20230126/lada-1847598117.html

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россия, lada vesta, экономика, авто