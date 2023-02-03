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Патрушев заявил об остром дефиците инженеров и конструкторов в авиапроме - РИА Новости, 03.02.2023
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Патрушев заявил об остром дефиците инженеров и конструкторов в авиапроме
Патрушев заявил об остром дефиците инженеров и конструкторов в авиапроме - РИА Новости, 03.02.2023
Патрушев заявил об остром дефиците инженеров и конструкторов в авиапроме
Российская авиационная промышленность по-прежнему испытывает острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:25
2023-02-03T16:25
россия
рыбинск
николай патрушев
технологии
ярославская область
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РЫБИНСК (Ярославская обл.), 3 фев - РИА Новости. Российская авиационная промышленность по-прежнему испытывает острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов, отрасли не хватает свыше 14 тысяч человек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов. На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тысяч человек", - сказал он, выступая в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома. Встреча проходила в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени Соловьева. Перед началом мероприятия Патрушев ознакомился с материально-технической базой вуза и работой его передовых лабораторий. "Образовательные стандарты подготовки кадров отстают от уровня развития производственных технологий в мире. Не прекращается отток молодых людей из регионов, где располагаются базовые предприятия авиастроительной отрасли и вузы", - отметил секретарь Совбеза. По его словам, для совершенствования качества подготовки кадров, в частности, корректируются программы обучения и оснащения образовательных учреждений и вузов современной материальной базой под текущие и перспективные потребности отрасли. Пересматриваются программы подготовки и повышения квалификации преподавательского состава. Создаются условия для обучения с применением новых материалов, промышленного оборудования, современных информационных систем проектирования и управления производством. Кроме того, большое внимание уделяется подготовке студентов к работе на предприятиях. С 2021 года реализуется проект "Профессионалитет", который предусматривает интеграцию колледжей и предприятий реального сектора экономики путем создания образовательно-производственных кластеров, отметил Патрушев. На базе ведущих региональных технических университетов сформирована сеть из 76 инжиниринговых центров в 39 субъектах РФ. Организована работа по созданию в общеобразовательных организациях "инженерных классов", сеть которых призвана обеспечить высокомотивированными абитуриентами набор на инженерные специальности. Методическую поддержку мероприятий по их созданию и работе осуществляет Московский авиационный институт (МАИ). При подготовке кадров для предприятий авиационной промышленности, включенных в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, активно применяется механизм целевого обучения. МАИ совместно с "Ростехом" реализует программу подготовки инженерных кадров нового поколения "Крылья Ростеха". В 2022 году ее участниками стали более 180 студентов-целевиков. В 2022 году стартовал проект "Передовые инженерные школы", в рамках которого будет создано 30 таких школ в приоритетных высокотехнологичных отраслях, в том числе в области авиационной и ракетно-космической техники.
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россия, рыбинск, николай патрушев, технологии, ярославская область
Россия, Рыбинск, Николай Патрушев, Технологии, Ярославская область
16:25 03.02.2023
 
Патрушев заявил об остром дефиците инженеров и конструкторов в авиапроме

Патрушев: авиапрому не хватает свыше 14 тысяч инженеров, конструкторов и технологов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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РЫБИНСК (Ярославская обл.), 3 фев - РИА Новости. Российская авиационная промышленность по-прежнему испытывает острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов, отрасли не хватает свыше 14 тысяч человек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов. На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тысяч человек", - сказал он, выступая в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома. Встреча проходила в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени Соловьева. Перед началом мероприятия Патрушев ознакомился с материально-технической базой вуза и работой его передовых лабораторий.
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"Образовательные стандарты подготовки кадров отстают от уровня развития производственных технологий в мире. Не прекращается отток молодых людей из регионов, где располагаются базовые предприятия авиастроительной отрасли и вузы", - отметил секретарь Совбеза.
По его словам, для совершенствования качества подготовки кадров, в частности, корректируются программы обучения и оснащения образовательных учреждений и вузов современной материальной базой под текущие и перспективные потребности отрасли. Пересматриваются программы подготовки и повышения квалификации преподавательского состава. Создаются условия для обучения с применением новых материалов, промышленного оборудования, современных информационных систем проектирования и управления производством.
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Кроме того, большое внимание уделяется подготовке студентов к работе на предприятиях. С 2021 года реализуется проект "Профессионалитет", который предусматривает интеграцию колледжей и предприятий реального сектора экономики путем создания образовательно-производственных кластеров, отметил Патрушев. На базе ведущих региональных технических университетов сформирована сеть из 76 инжиниринговых центров в 39 субъектах РФ. Организована работа по созданию в общеобразовательных организациях "инженерных классов", сеть которых призвана обеспечить высокомотивированными абитуриентами набор на инженерные специальности.
Методическую поддержку мероприятий по их созданию и работе осуществляет Московский авиационный институт (МАИ). При подготовке кадров для предприятий авиационной промышленности, включенных в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, активно применяется механизм целевого обучения. МАИ совместно с "Ростехом" реализует программу подготовки инженерных кадров нового поколения "Крылья Ростеха". В 2022 году ее участниками стали более 180 студентов-целевиков.
В 2022 году стартовал проект "Передовые инженерные школы", в рамках которого будет создано 30 таких школ в приоритетных высокотехнологичных отраслях, в том числе в области авиационной и ракетно-космической техники.
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