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Суд в Москве запретил владельцу поездов Allegro судиться с РЖД за рубежом - РИА Новости, 03.02.2023
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Суд в Москве запретил владельцу поездов Allegro судиться с РЖД за рубежом
Суд в Москве запретил владельцу поездов Allegro судиться с РЖД за рубежом - РИА Новости, 03.02.2023
Суд в Москве запретил владельцу поездов Allegro судиться с РЖД за рубежом
Арбитражный суд Москвы по заявлению Российских железных дорог запретил их совместному предприятию с финской государственной VR Group – компании Oy Karelian... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:44
2023-02-03T13:44
ржд
москва
россия
финляндия
происшествия
хельсинки
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Российских железных дорог запретил их совместному предприятию с финской государственной VR Group – компании Oy Karelian Trains Ltd, владельцу поездов Allegro - инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из ее договоров с РЖД. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, аналогичное решение суд вынес в отношении двух других ответчиков – самой VR Group и банка OP Corporate Bank plc, выдавшего 5 сентября 2007 года кредит на 131 миллион евро Oy Karelian Trains, за которую поручились РЖД. Суд запретил ответчикам инициировать разбирательства в арбитражных учреждениях в Хельсинки и Стокгольме, иных иностранных судах и арбитражах и международных коммерческих арбитражах по всем спорам, вытекающих из договоров и сделок с РЖД. Как пояснил представитель РЖД в суде, у российской компании есть несколько договоров с VR Group, основной из которых – договор об организации пассажирских и грузовых перевозок, есть арендный договор с Oy Karelian Trains на аренду поездов Allegro, есть договор поручительства с банком. По словам юриста РЖД, несмотря на то, что после прекращения по инициативе финской стороны сообщения все поезда остались в Финляндии, российской стороне уже предъявлены требования о выплате долга по аренде в размере почти 11 миллионов евро. А необходимость запретить разбирательства за рубежом заявитель объяснил ограничением у находящихся под европейскими санкциями РЖД доступа к правосудию в иных странах. Oy Karelian Trains – совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года между РЖД и VR Group. СП зарегистрировано в Хельсинки, VR и РЖД владеют в нем по 50% акций. Поезда Allegro, которые использовались ранее в сообщении между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains. VR Group - государственная сервисная и транспортная компания, основана в 1862 году. В 2021 году оборот группы составил 838,3 миллиона евро, в компании занято более 5,6 тысячи специалистов. Поезда перевезли 55 миллионов пассажиров и 37,4 миллиона тонн грузов, указано на сайте компании. VR Group 1 марта сообщила, что в связи с российской военной операцией на Украине прекратит все грузоперевозки на российском направлении к концу года. Пассажирские перевозки были остановлены по этой же причине с 28 марта.
https://ria.ru/20230203/belorussiya-1849465522.html
https://ria.ru/20230201/moshennichestvo-1849075918.html
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ржд, москва, россия, финляндия, происшествия, хельсинки, санкт-петербург, в мире, экономика, стокгольм (город)
РЖД, Москва, Россия, Финляндия, Происшествия, Хельсинки, Санкт-Петербург, В мире, Экономика, Стокгольм (город)
13:44 03.02.2023
 
Суд в Москве запретил владельцу поездов Allegro судиться с РЖД за рубежом

Суд в Москве запретил финскому владельцу поездов Allegro судиться с РЖД за рубежом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПоезд Allegro
Поезд Allegro - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Поезд Allegro. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Российских железных дорог запретил их совместному предприятию с финской государственной VR Group – компании Oy Karelian Trains Ltd, владельцу поездов Allegro - инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из ее договоров с РЖД.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, аналогичное решение суд вынес в отношении двух других ответчиков – самой VR Group и банка OP Corporate Bank plc, выдавшего 5 сентября 2007 года кредит на 131 миллион евро Oy Karelian Trains, за которую поручились РЖД. Суд запретил ответчикам инициировать разбирательства в арбитражных учреждениях в Хельсинки и Стокгольме, иных иностранных судах и арбитражах и международных коммерческих арбитражах по всем спорам, вытекающих из договоров и сделок с РЖД.
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Как пояснил представитель РЖД в суде, у российской компании есть несколько договоров с VR Group, основной из которых – договор об организации пассажирских и грузовых перевозок, есть арендный договор с Oy Karelian Trains на аренду поездов Allegro, есть договор поручительства с банком.
По словам юриста РЖД, несмотря на то, что после прекращения по инициативе финской стороны сообщения все поезда остались в Финляндии, российской стороне уже предъявлены требования о выплате долга по аренде в размере почти 11 миллионов евро. А необходимость запретить разбирательства за рубежом заявитель объяснил ограничением у находящихся под европейскими санкциями РЖД доступа к правосудию в иных странах.
Oy Karelian Trains – совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года между РЖД и VR Group. СП зарегистрировано в Хельсинки, VR и РЖД владеют в нем по 50% акций. Поезда Allegro, которые использовались ранее в сообщении между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains.
VR Group - государственная сервисная и транспортная компания, основана в 1862 году. В 2021 году оборот группы составил 838,3 миллиона евро, в компании занято более 5,6 тысячи специалистов. Поезда перевезли 55 миллионов пассажиров и 37,4 миллиона тонн грузов, указано на сайте компании. VR Group 1 марта сообщила, что в связи с российской военной операцией на Украине прекратит все грузоперевозки на российском направлении к концу года. Пассажирские перевозки были остановлены по этой же причине с 28 марта.
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