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В отраслевом союзе рассказали о поставках бактериальных заквасок в Россию - РИА Новости, 02.02.2023
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В отраслевом союзе рассказали о поставках бактериальных заквасок в Россию
В отраслевом союзе рассказали о поставках бактериальных заквасок в Россию - РИА Новости, 02.02.2023
В отраслевом союзе рассказали о поставках бактериальных заквасок в Россию
Поставки бактериальных заквасок для молочной отрасли идут в Россию без перебоев, а с запуском двух фабрик по их производству страна сможет покрыть до 80%... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:23
2023-02-02T16:23
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
молоко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поставки бактериальных заквасок для молочной отрасли идут в Россию без перебоев, а с запуском двух фабрик по их производству страна сможет покрыть до 80% потребности производителей в заквасках, сообщил журналистам генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Основатель сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Сергей Бачин ранее заявил, что отсутствие биофабрик поставило молочную промышленность РФ почти в полную зависимость от импорта заквасок. Комментируя ситуацию РИА Новости, он в первую очередь назвал биозакваски - микробиологические составы, которые вызывают брожение и необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия. "Сейчас 90% нашего рынка - это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются", - сказал Бачин. Он напомнил, что в настоящее время ведется строительство двух биофабрик по производству бактериальных заквасок в Московской и Ярославской областях. "Их запуск позволит покрыть до 80% потребности производителей (в заквасках - ред.) и обеспечить их российским сырьем", - сообщил Белов. Проект в Ярославской области реализует "АгриВолга" Бачина. Ранее Минсельхоз сообщал, что планируемая мощность биофабрики в Ярославской области составляет 160 тонн в год. Что касается развития собственного производства пищевых добавок и ингредиентов, то в этой сфере в РФ, по словам Белова, предоставляются льготные кредиты на реализацию проектов.
https://ria.ru/20230124/moloko-1846966725.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), молоко
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Молоко
16:23 02.02.2023
 
В отраслевом союзе рассказали о поставках бактериальных заквасок в Россию

"Союзмолоко": поставки бактериальных заквасок для молочной отрасли идут без перебоев

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк Международный агропромышленный молочный форум
 Международный агропромышленный молочный форум - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный агропромышленный молочный форум. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поставки бактериальных заквасок для молочной отрасли идут в Россию без перебоев, а с запуском двух фабрик по их производству страна сможет покрыть до 80% потребности производителей в заквасках, сообщил журналистам генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.
Основатель сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Сергей Бачин ранее заявил, что отсутствие биофабрик поставило молочную промышленность РФ почти в полную зависимость от импорта заквасок. Комментируя ситуацию РИА Новости, он в первую очередь назвал биозакваски - микробиологические составы, которые вызывают брожение и необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия.
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"Сейчас 90% нашего рынка - это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются", - сказал Бачин.
"В настоящий момент поставки бактериальных заквасок в Россию идут без перебоев. Предприятия молочной отрасли обеспечены необходимым количеством сырья и компонентов", - заявил Белов.
Он напомнил, что в настоящее время ведется строительство двух биофабрик по производству бактериальных заквасок в Московской и Ярославской областях. "Их запуск позволит покрыть до 80% потребности производителей (в заквасках - ред.) и обеспечить их российским сырьем", - сообщил Белов.
Проект в Ярославской области реализует "АгриВолга" Бачина. Ранее Минсельхоз сообщал, что планируемая мощность биофабрики в Ярославской области составляет 160 тонн в год.
Что касается развития собственного производства пищевых добавок и ингредиентов, то в этой сфере в РФ, по словам Белова, предоставляются льготные кредиты на реализацию проектов.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Молоко
 
 
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