https://ria.ru/20230202/zakvaski-1849293985.html

В отраслевом союзе рассказали о поставках бактериальных заквасок в Россию

В отраслевом союзе рассказали о поставках бактериальных заквасок в Россию - РИА Новости, 02.02.2023

В отраслевом союзе рассказали о поставках бактериальных заквасок в Россию

Поставки бактериальных заквасок для молочной отрасли идут в Россию без перебоев, а с запуском двух фабрик по их производству страна сможет покрыть до 80%... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:23

2023-02-02T16:23

2023-02-02T16:23

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

молоко

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Поставки бактериальных заквасок для молочной отрасли идут в Россию без перебоев, а с запуском двух фабрик по их производству страна сможет покрыть до 80% потребности производителей в заквасках, сообщил журналистам генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Основатель сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Сергей Бачин ранее заявил, что отсутствие биофабрик поставило молочную промышленность РФ почти в полную зависимость от импорта заквасок. Комментируя ситуацию РИА Новости, он в первую очередь назвал биозакваски - микробиологические составы, которые вызывают брожение и необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия. "Сейчас 90% нашего рынка - это импортные закваски. У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства. Есть экспериментальная биофабрика в Угличе и маленькие лаборатории, которые пытаются что-то сделать. Но они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются", - сказал Бачин. Он напомнил, что в настоящее время ведется строительство двух биофабрик по производству бактериальных заквасок в Московской и Ярославской областях. "Их запуск позволит покрыть до 80% потребности производителей (в заквасках - ред.) и обеспечить их российским сырьем", - сообщил Белов. Проект в Ярославской области реализует "АгриВолга" Бачина. Ранее Минсельхоз сообщал, что планируемая мощность биофабрики в Ярославской области составляет 160 тонн в год. Что касается развития собственного производства пищевых добавок и ингредиентов, то в этой сфере в РФ, по словам Белова, предоставляются льготные кредиты на реализацию проектов.

https://ria.ru/20230124/moloko-1846966725.html

https://ria.ru/20230120/moloko-1846273192.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), молоко