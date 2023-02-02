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Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье - РИА Новости, 02.02.2023
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Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье
Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье - РИА Новости, 02.02.2023
Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье
Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье, создание новых маршрутов отвечает интересам всех, заявил премьер-министр... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:02
2023-02-02T17:02
закавказье
россия
армения
михаил мишустин
никол пашинян
политика
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье, создание новых маршрутов отвечает интересам всех, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг он проводит переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана", - сказал глава российского кабинета министров. Председатель правительства отметил, что "создание новых транспортных, инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона". Пашинян обратил внимание на проблему Лачинского коридора, отметив, что "в Нагорном Карабахе развивается гуманитарный кризис". При этом он подчеркнул, что "Российская Федерация - ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армения".
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закавказье, россия, армения, михаил мишустин, никол пашинян, политика
Закавказье, Россия, Армения, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Политика
17:02 02.02.2023
 
Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье

Мишустин выступил за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье, создание новых маршрутов отвечает интересам всех, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг он проводит переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана", - сказал глава российского кабинета министров. Председатель правительства отметил, что "создание новых транспортных, инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона".
Пашинян обратил внимание на проблему Лачинского коридора, отметив, что "в Нагорном Карабахе развивается гуманитарный кризис". При этом он подчеркнул, что "Российская Федерация - ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армения".
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ЗакавказьеРоссияАрменияМихаил МишустинНикол ПашинянПолитика
 
 
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