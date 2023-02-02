https://ria.ru/20230202/zakavkaze-1849312352.html

Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье

Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье - РИА Новости, 02.02.2023

Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье

Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье, создание новых маршрутов отвечает интересам всех, заявил премьер-министр... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:02

2023-02-02T17:02

2023-02-02T17:02

закавказье

россия

армения

михаил мишустин

никол пашинян

политика

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье, создание новых маршрутов отвечает интересам всех, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг он проводит переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана", - сказал глава российского кабинета министров. Председатель правительства отметил, что "создание новых транспортных, инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона". Пашинян обратил внимание на проблему Лачинского коридора, отметив, что "в Нагорном Карабахе развивается гуманитарный кризис". При этом он подчеркнул, что "Российская Федерация - ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армения".

https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html

закавказье

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

закавказье, россия, армения, михаил мишустин, никол пашинян, политика