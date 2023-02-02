https://ria.ru/20230202/zakavkaze-1849312352.html
Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье
Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье - РИА Новости, 02.02.2023
Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье
Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье, создание новых маршрутов отвечает интересам всех, заявил премьер-министр... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:02
2023-02-02T17:02
2023-02-02T17:02
закавказье
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армения
михаил мишустин
никол пашинян
политика
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье, создание новых маршрутов отвечает интересам всех, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В четверг он проводит переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана", - сказал глава российского кабинета министров. Председатель правительства отметил, что "создание новых транспортных, инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона". Пашинян обратил внимание на проблему Лачинского коридора, отметив, что "в Нагорном Карабахе развивается гуманитарный кризис". При этом он подчеркнул, что "Российская Федерация - ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армения".
https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закавказье, россия, армения, михаил мишустин, никол пашинян, политика
Закавказье, Россия, Армения, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Политика
Мишустин выступил за разблокирование экономических связей в Закавказье
Мишустин выступил за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье