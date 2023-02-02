https://ria.ru/20230202/yansons-1849278374.html

Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром

Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром - РИА Новости, 02.02.2023

Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром

Певицу Викторию Янсонс из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Она попала в реанимацию после отравления антижиром, сообщил "Пятый... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:51

2023-02-02T15:51

2023-02-02T22:31

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здоровье - общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Певицу Викторию Янсонс из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Она попала в реанимацию после отравления антижиром, сообщил "Пятый канал". Исполнительнице диагностировали ожог желудка и пищевода. Обстоятельства произошедшего остались неизвестны. Виктория Янсонс – певица, художник и радиоведущая. Она неоднократно становилась лауреатом международных вокальных конкурсов. Артистка исполняла песни на четырех языках: русском, английском, итальянском и китайском. Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла слухи о госпитализации 90-летнего отца артиста. Она сообщила, что Бедрос находился дома.

https://ria.ru/20220829/alibasov-1812869113.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, санкт-петербург, здоровье - общество