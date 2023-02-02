https://ria.ru/20230202/yansons-1849278374.html
Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром
Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром - РИА Новости, 02.02.2023
Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром
Певицу Викторию Янсонс из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Она попала в реанимацию после отравления антижиром, сообщил "Пятый... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:51
2023-02-02T15:51
2023-02-02T22:31
шоубиз
шоу-бизнес
санкт-петербург
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849276649_0:151:453:406_1920x0_80_0_0_d4697df686a2bcfad01493e1eb618982.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Певицу Викторию Янсонс из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Она попала в реанимацию после отравления антижиром, сообщил "Пятый канал". Исполнительнице диагностировали ожог желудка и пищевода. Обстоятельства произошедшего остались неизвестны. Виктория Янсонс – певица, художник и радиоведущая. Она неоднократно становилась лауреатом международных вокальных конкурсов. Артистка исполняла песни на четырех языках: русском, английском, итальянском и китайском. Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла слухи о госпитализации 90-летнего отца артиста. Она сообщила, что Бедрос находился дома.
https://ria.ru/20220829/alibasov-1812869113.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849276649_0:87:454:427_1920x0_80_0_0_3fbd03fe0f5bd3b836d618dcd7edd701.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, санкт-петербург, здоровье - общество
Шоубиз, Шоу-бизнес, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество
15:51 02.02.2023 (обновлено: 22:31 02.02.2023)
Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром
Петербургская певица Виктория Янсонс попала в реанимацию после отравления антижиром