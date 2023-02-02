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Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром - РИА Новости, 02.02.2023
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Шоубиз
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Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром
Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром - РИА Новости, 02.02.2023
Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром
Певицу Викторию Янсонс из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Она попала в реанимацию после отравления антижиром, сообщил "Пятый... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:51
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Певицу Викторию Янсонс из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Она попала в реанимацию после отравления антижиром, сообщил "Пятый канал". Исполнительнице диагностировали ожог желудка и пищевода. Обстоятельства произошедшего остались неизвестны. Виктория Янсонс – певица, художник и радиоведущая. Она неоднократно становилась лауреатом международных вокальных конкурсов. Артистка исполняла песни на четырех языках: русском, английском, итальянском и китайском. Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла слухи о госпитализации 90-летнего отца артиста. Она сообщила, что Бедрос находился дома.
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шоу-бизнес, санкт-петербург, здоровье - общество
Шоубиз, Шоу-бизнес, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество
15:51 02.02.2023 (обновлено: 22:31 02.02.2023)
 
Певицу из Санкт-Петербурга госпитализировали из-за отравления антижиром

Петербургская певица Виктория Янсонс попала в реанимацию после отравления антижиром

© Фото : Виктория Янсонс/ВКонтактеПевица Виктория Янсонс
Певица Виктория Янсонс - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Виктория Янсонс/ВКонтакте
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Певицу Викторию Янсонс из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Она попала в реанимацию после отравления антижиром, сообщил "Пятый канал".
Исполнительнице диагностировали ожог желудка и пищевода. Обстоятельства произошедшего остались неизвестны.
Виктория Янсонс – певица, художник и радиоведущая. Она неоднократно становилась лауреатом международных вокальных конкурсов. Артистка исполняла песни на четырех языках: русском, английском, итальянском и китайском.
Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла слухи о госпитализации 90-летнего отца артиста. Она сообщила, что Бедрос находился дома.
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