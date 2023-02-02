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Блинкен намерен встретиться с Си Цзиньпином, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2023
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Блинкен намерен встретиться с Си Цзиньпином, сообщили СМИ
Блинкен намерен встретиться с Си Цзиньпином, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2023
Блинкен намерен встретиться с Си Цзиньпином, сообщили СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего в начале февраля визита в Пекин намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет в четверг... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:04
2023-02-02T19:13
китай
в мире
цены на нефть
сша
пекин
си цзиньпин
джанет йеллен
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего в начале февраля визита в Пекин намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет в четверг газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.Как утверждают собеседники издания, поездка Блинкена в Китай начнется в предстоящее воскресенье, 5 февраля, и продлится два дня. Таким образом, отмечает FT, Блинкен станет первым за пять лет госсекретарем США, который проведет встречу с лидером азиатской страны.Помимо Блинкена, ожидается, что в конце текущего года КНР посетит глава американского минфина Джанет Йеллен.
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китай, в мире, цены на нефть, сша, пекин, си цзиньпин, джанет йеллен, энтони блинкен
Китай, В мире, Цены на нефть, США, Пекин, Си Цзиньпин, Джанет Йеллен, Энтони Блинкен
19:04 02.02.2023 (обновлено: 19:13 02.02.2023)
 
Блинкен намерен встретиться с Си Цзиньпином, сообщили СМИ

FT: Блинкен во время февральского визита в Китай намерен встретиться с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего в начале февраля визита в Пекин намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет в четверг газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Как утверждают собеседники издания, поездка Блинкена в Китай начнется в предстоящее воскресенье, 5 февраля, и продлится два дня. Таким образом, отмечает FT, Блинкен станет первым за пять лет госсекретарем США, который проведет встречу с лидером азиатской страны.
Помимо Блинкена, ожидается, что в конце текущего года КНР посетит глава американского минфина Джанет Йеллен.
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 18:43
Помпео назвал Китай большей угрозой для мира, чем Россия
 
КитайВ миреЦены на нефтьСШАПекинСи ЦзиньпинДжанет ЙелленЭнтони Блинкен
 
 
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