https://ria.ru/20230202/vstrecha-1849355897.html

Блинкен намерен встретиться с Си Цзиньпином, сообщили СМИ

Блинкен намерен встретиться с Си Цзиньпином, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2023

Блинкен намерен встретиться с Си Цзиньпином, сообщили СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего в начале февраля визита в Пекин намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет в четверг... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:04

2023-02-02T19:04

2023-02-02T19:13

китай

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цены на нефть

сша

пекин

си цзиньпин

джанет йеллен

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего в начале февраля визита в Пекин намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет в четверг газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.Как утверждают собеседники издания, поездка Блинкена в Китай начнется в предстоящее воскресенье, 5 февраля, и продлится два дня. Таким образом, отмечает FT, Блинкен станет первым за пять лет госсекретарем США, который проведет встречу с лидером азиатской страны.Помимо Блинкена, ожидается, что в конце текущего года КНР посетит глава американского минфина Джанет Йеллен.

https://ria.ru/20230202/ugroza-1849348627.html

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