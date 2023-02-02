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Лавров: в Германии есть те, кто был бы не против решить "русский вопрос" - РИА Новости, 02.02.2023
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Лавров: в Германии есть те, кто был бы не против решить "русский вопрос"
Лавров: в Германии есть те, кто был бы не против решить "русский вопрос" - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров: в Германии есть те, кто был бы не против решить "русский вопрос"
В Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения нацизма, но есть и те, кто был бы не против решить "русский вопрос", заявил глава МИД РФ РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:07
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сергей лавров
германия
россия
политика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения нацизма, но есть и те, кто был бы не против решить "русский вопрос", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.По его словам, "известный деятель Еврокомиссии" Урсула фон дер Ляйен заявила, что "итогом войны должно стать поражение России", причем такое, чтобы РФ долгие десятилетия не могла восстановить свою экономику."Это что? Не расизм, не нацизм? Не попытка решения "русского вопроса"? Да, не в газовых камерах. Пока еще в Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения фашизма, но есть там и такие, которые совсем не были бы против", - сказал Лавров.
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сергей лавров, германия, россия, политика
Сергей Лавров, Германия, Россия, Политика
11:07 02.02.2023 (обновлено: 11:24 02.02.2023)
 
Лавров: в Германии есть те, кто был бы не против решить "русский вопрос"

Глава МИД Лавров: в Германии есть те, кто был бы не против решить "русский вопрос"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения нацизма, но есть и те, кто был бы не против решить "русский вопрос", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
По его словам, "известный деятель Еврокомиссии" Урсула фон дер Ляйен заявила, что "итогом войны должно стать поражение России", причем такое, чтобы РФ долгие десятилетия не могла восстановить свою экономику.
"Это что? Не расизм, не нацизм? Не попытка решения "русского вопроса"? Да, не в газовых камерах. Пока еще в Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения фашизма, но есть там и такие, которые совсем не были бы против", - сказал Лавров.
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