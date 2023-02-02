https://ria.ru/20230202/vopros-1849167898.html

Лавров: в Германии есть те, кто был бы не против решить "русский вопрос"

Лавров: в Германии есть те, кто был бы не против решить "русский вопрос" - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров: в Германии есть те, кто был бы не против решить "русский вопрос"

В Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения нацизма, но есть и те, кто был бы не против решить "русский вопрос", заявил глава МИД РФ РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:07

2023-02-02T11:07

2023-02-02T11:24

сергей лавров

германия

россия

политика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения нацизма, но есть и те, кто был бы не против решить "русский вопрос", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.По его словам, "известный деятель Еврокомиссии" Урсула фон дер Ляйен заявила, что "итогом войны должно стать поражение России", причем такое, чтобы РФ долгие десятилетия не могла восстановить свою экономику."Это что? Не расизм, не нацизм? Не попытка решения "русского вопроса"? Да, не в газовых камерах. Пока еще в Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения фашизма, но есть там и такие, которые совсем не были бы против", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html

германия

россия

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Влада Копылова

сергей лавров, германия, россия, политика