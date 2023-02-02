https://ria.ru/20230202/volgograd-1849195349.html

В Кремле прокомментировали идею о переименовании Волгограда в Сталинград

В Кремле прокомментировали идею о переименовании Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 02.02.2023

В Кремле прокомментировали идею о переименовании Волгограда в Сталинград

Надо очень аккуратно относиться к вопросу переименования Волгограда в Сталинград и все взвесить, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:58

2023-02-02T11:58

2023-02-02T12:05

волгоград

сталинградская битва (1942-1943)

дмитрий песков

сталинград

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Надо очень аккуратно относиться к вопросу переименования Волгограда в Сталинград и все взвесить, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Каких-либо обсуждений в администрации или на уровне президента в этом плане не ведется. Я хочу обратить ваше внимание на опросы ВЦИОМа, опубликованные днем ранее, которые говорят, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения, поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все "за" и "против", - ответил Песков журналистам.После он уточнил, что случайно оговорился, назвав волгоградцев жителями Сталинграда.Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Волгограда, из которых следовало, что более 60% из них не поддерживают идею переименования города в Сталинград.

https://ria.ru/20230201/rodina-1848925415.html

волгоград

сталинград

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоград, сталинградская битва (1942-1943), дмитрий песков, сталинград