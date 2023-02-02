https://ria.ru/20230202/volgograd-1849195349.html
В Кремле прокомментировали идею о переименовании Волгограда в Сталинград
В Кремле прокомментировали идею о переименовании Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 02.02.2023
В Кремле прокомментировали идею о переименовании Волгограда в Сталинград
Надо очень аккуратно относиться к вопросу переименования Волгограда в Сталинград и все взвесить, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:58
2023-02-02T11:58
2023-02-02T12:05
волгоград
сталинградская битва (1942-1943)
дмитрий песков
сталинград
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Надо очень аккуратно относиться к вопросу переименования Волгограда в Сталинград и все взвесить, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Каких-либо обсуждений в администрации или на уровне президента в этом плане не ведется. Я хочу обратить ваше внимание на опросы ВЦИОМа, опубликованные днем ранее, которые говорят, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения, поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все "за" и "против", - ответил Песков журналистам.После он уточнил, что случайно оговорился, назвав волгоградцев жителями Сталинграда.Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Волгограда, из которых следовало, что более 60% из них не поддерживают идею переименования города в Сталинград.
https://ria.ru/20230201/rodina-1848925415.html
волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, сталинградская битва (1942-1943), дмитрий песков, сталинград
Волгоград, Сталинградская битва (1942-1943), Дмитрий Песков, Сталинград
11:58 02.02.2023 (обновлено: 12:05 02.02.2023)
В Кремле прокомментировали идею о переименовании Волгограда в Сталинград
Песков призвал взвесить все за и против, говоря об идее переименования Волгограда