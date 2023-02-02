https://ria.ru/20230202/volgograd-1849121443.html

Историк предложил переименовать Волгоград

Историк предложил переименовать Волгоград - РИА Новости, 02.02.2023

Историк предложил переименовать Волгоград

Волгограду в будущем нужно вернуть название Сталинград, однако сегодня не стоит тратить время и ресурсы страны и общества, которые должны быть обращены к одной... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T04:31

2023-02-02T04:31

2023-02-02T04:31

общество

сталинград

волгоград

украина

сергей степашин

офицеры россии

сталинградская битва (1942-1943)

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Волгограду в будущем нужно вернуть название Сталинград, однако сегодня не стоит тратить время и ресурсы страны и общества, которые должны быть обращены к одной цели – победе в спецоперации на Украине, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и её союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками. "По моему мнению, Волгограду нужно вернуть его прежнее имя. Для большинства россиян этот город прежде всего ассоциируется с героической страницей нашей истории – Сталинградской битвой, так что такое переименование было бы логичным", - сказал Мягков. В то же время историк отметил, что сегодня, когда перед Россией стоят вызовы, связанные с выполнением задач спецоперации, с вопросом переименования Волгограда в Сталинград нужно повременить. Мягков напомнил, что и сегодня в памятные даты истории ВОВ Волгоград "вновь становится" Сталинградом: "На мой взгляд это очень символично и душевно". Возможное переименование Волгограда обратно в Сталинград в этом году стало предметом дискуссии в части российского общества. За данную инициативу высказывались, в частности, первый послевоенный Герой Советского Союза в отечественной внешней разведке Владимир Горовой, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин. Было и много голосов против, в частности, оставить городу нынешнее название пожелал участник строительства легендарного монумента на Мамаевом Кургане "Родина-мать зовет!", живший в военном Сталинграде Михаил Засыпкин.

https://ria.ru/20230201/stalingrad-1848827669.html

https://ria.ru/20230201/rodina-1848925415.html

сталинград

волгоград

украина

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общество, сталинград, волгоград, украина, сергей степашин, офицеры россии, сталинградская битва (1942-1943)