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Историк предложил переименовать Волгоград - РИА Новости, 02.02.2023
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Историк предложил переименовать Волгоград
Историк предложил переименовать Волгоград - РИА Новости, 02.02.2023
Историк предложил переименовать Волгоград
Волгограду в будущем нужно вернуть название Сталинград, однако сегодня не стоит тратить время и ресурсы страны и общества, которые должны быть обращены к одной... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T04:31
2023-02-02T04:31
общество
сталинград
волгоград
украина
сергей степашин
офицеры россии
сталинградская битва (1942-1943)
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Волгограду в будущем нужно вернуть название Сталинград, однако сегодня не стоит тратить время и ресурсы страны и общества, которые должны быть обращены к одной цели – победе в спецоперации на Украине, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и её союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками. "По моему мнению, Волгограду нужно вернуть его прежнее имя. Для большинства россиян этот город прежде всего ассоциируется с героической страницей нашей истории – Сталинградской битвой, так что такое переименование было бы логичным", - сказал Мягков. В то же время историк отметил, что сегодня, когда перед Россией стоят вызовы, связанные с выполнением задач спецоперации, с вопросом переименования Волгограда в Сталинград нужно повременить. Мягков напомнил, что и сегодня в памятные даты истории ВОВ Волгоград "вновь становится" Сталинградом: "На мой взгляд это очень символично и душевно". Возможное переименование Волгограда обратно в Сталинград в этом году стало предметом дискуссии в части российского общества. За данную инициативу высказывались, в частности, первый послевоенный Герой Советского Союза в отечественной внешней разведке Владимир Горовой, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин. Было и много голосов против, в частности, оставить городу нынешнее название пожелал участник строительства легендарного монумента на Мамаевом Кургане "Родина-мать зовет!", живший в военном Сталинграде Михаил Засыпкин.
https://ria.ru/20230201/stalingrad-1848827669.html
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общество, сталинград, волгоград, украина, сергей степашин, офицеры россии, сталинградская битва (1942-1943)
Общество, Сталинград, Волгоград, Украина, Сергей Степашин, Офицеры России, Сталинградская битва (1942-1943)
04:31 02.02.2023
 
Историк предложил переименовать Волгоград

Историк Мягков: Волгоград должен быть переименован после победы в спецоперации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Волгограду в будущем нужно вернуть название Сталинград, однако сегодня не стоит тратить время и ресурсы страны и общества, которые должны быть обращены к одной цели – победе в спецоперации на Украине, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и её союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
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"По моему мнению, Волгограду нужно вернуть его прежнее имя. Для большинства россиян этот город прежде всего ассоциируется с героической страницей нашей истории – Сталинградской битвой, так что такое переименование было бы логичным", - сказал Мягков.
В то же время историк отметил, что сегодня, когда перед Россией стоят вызовы, связанные с выполнением задач спецоперации, с вопросом переименования Волгограда в Сталинград нужно повременить.
"Другое дело, что сегодня, когда мы проводим специальную военную операцию, мне кажется, у нашей страны и народа есть другие – куда более важные задачи, связанные с мобилизацией всей страны на поддержку СВО и достижение её целей", - подчеркнул собеседник агентства.
Мягков напомнил, что и сегодня в памятные даты истории ВОВ Волгоград "вновь становится" Сталинградом: "На мой взгляд это очень символично и душевно".
Возможное переименование Волгограда обратно в Сталинград в этом году стало предметом дискуссии в части российского общества. За данную инициативу высказывались, в частности, первый послевоенный Герой Советского Союза в отечественной внешней разведке Владимир Горовой, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин. Было и много голосов против, в частности, оставить городу нынешнее название пожелал участник строительства легендарного монумента на Мамаевом Кургане "Родина-мать зовет!", живший в военном Сталинграде Михаил Засыпкин.
Переживший Сталинградскую битву россиянин о том, почему не надо переименовывать Волгоград - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Житель Сталинграда рассказал, почему не стоит переименовывать Волгоград
 
ОбществоСталинградВолгоградУкраинаСергей СтепашинОфицеры РоссииСталинградская битва (1942-1943)
 
 
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