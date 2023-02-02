Историк предложил переименовать Волгоград
Историк Мягков: Волгоград должен быть переименован после победы в спецоперации
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане во время снегопада в Волгограде. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Волгограду в будущем нужно вернуть название Сталинград, однако сегодня не стоит тратить время и ресурсы страны и общества, которые должны быть обращены к одной цели – победе в спецоперации на Украине, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и её союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
"По моему мнению, Волгограду нужно вернуть его прежнее имя. Для большинства россиян этот город прежде всего ассоциируется с героической страницей нашей истории – Сталинградской битвой, так что такое переименование было бы логичным", - сказал Мягков.
В то же время историк отметил, что сегодня, когда перед Россией стоят вызовы, связанные с выполнением задач спецоперации, с вопросом переименования Волгограда в Сталинград нужно повременить.
"Другое дело, что сегодня, когда мы проводим специальную военную операцию, мне кажется, у нашей страны и народа есть другие – куда более важные задачи, связанные с мобилизацией всей страны на поддержку СВО и достижение её целей", - подчеркнул собеседник агентства.
Мягков напомнил, что и сегодня в памятные даты истории ВОВ Волгоград "вновь становится" Сталинградом: "На мой взгляд это очень символично и душевно".
Возможное переименование Волгограда обратно в Сталинград в этом году стало предметом дискуссии в части российского общества. За данную инициативу высказывались, в частности, первый послевоенный Герой Советского Союза в отечественной внешней разведке Владимир Горовой, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин. Было и много голосов против, в частности, оставить городу нынешнее название пожелал участник строительства легендарного монумента на Мамаевом Кургане "Родина-мать зовет!", живший в военном Сталинграде Михаил Засыпкин.