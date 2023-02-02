https://ria.ru/20230202/vakansii-1849157740.html

Названы самые высокооплачиваемые вакансии января

Названы самые высокооплачиваемые вакансии января - РИА Новости, 02.02.2023

Названы самые высокооплачиваемые вакансии января

Инженеры, программисты, капитаны и пилоты вошли в топ высокооплачиваемых вакансий января, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда со ссылкой на данные... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:40

2023-02-02T10:40

2023-02-02T10:40

красноярский край

республика хакасия

омская область

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

экономика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Инженеры, программисты, капитаны и пилоты вошли в топ высокооплачиваемых вакансий января, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда со ссылкой на данные портала "Работа России". "Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе стали предложения о работе для пилотов, программистов, инженеров и механиков, капитанов морских судов", — говорится в сообщении. При этом уровень заработной платы зачастую зависит от ряда факторов: сферы труда, специальности, квалификации, региона трудоустройства, имеющегося опыта и знания, уточнили в Роструде. Вакансии авиаотрасли традиционно входят в число высокооплачиваемых, отметили в Роструде. Например, в Красноярском крае для выполнения дежурств на мысе Челюскин требуется экипаж вертолета. Капитану воздушного судна готовы предложить зарплату в 500 тысяч рублей, второму пилоту и бортовому механику – 400 тысяч рублей. На доход до 150 тысяч рублей могут рассчитывать авиаспециалисты в Республике Хакасия, Татарстане, Омской области. Генерирующей компании Якутска требуется директор по развитию с доходом от 500 тысяч рублей. А агрохолдинг Подмосковья нуждается в управленце для разработки и реализации стратегии продаж и развития бизнеса с ежемесячным денежным содержанием от 300 тысяч рублей. Высокие зарплаты до 300 тысяч рублей готовы предложить топ-менеджерам в Иркутской, Кемеровской, Тульской, Свердловской областях, Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге. Инженеров и механиков ждут в самых разных регионах страны. Им готовы платить от 150 до 400 тысяч рублей в месяц. Уровень дохода от 100 до 400 тысяч рублей работодатели готовы предложить программистам. В Приморском и Камчатском краях до 330 тысяч рублей предлагают капитанам морских судов, в том числе с опытом работы на танкерах.

https://ria.ru/20221222/putin-1840594566.html

https://ria.ru/20230131/kiberbezopasnost-1848560911.html

красноярский край

республика хакасия

омская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярский край, республика хакасия, омская область, федеральная служба по труду и занятости (роструд), экономика