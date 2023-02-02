Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Вакансии капитанов и пилотов вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых в январе
Занятия на тренажере для пилотов. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Инженеры, программисты, капитаны и пилоты вошли в топ высокооплачиваемых вакансий января, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда со ссылкой на данные портала "Работа России".
"Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе стали предложения о работе для пилотов, программистов, инженеров и механиков, капитанов морских судов", — говорится в сообщении.
При этом уровень заработной платы зачастую зависит от ряда факторов: сферы труда, специальности, квалификации, региона трудоустройства, имеющегося опыта и знания, уточнили в Роструде.
Вакансии авиаотрасли традиционно входят в число высокооплачиваемых, отметили в Роструде. Например, в Красноярском крае для выполнения дежурств на мысе Челюскин требуется экипаж вертолета. Капитану воздушного судна готовы предложить зарплату в 500 тысяч рублей, второму пилоту и бортовому механику – 400 тысяч рублей. На доход до 150 тысяч рублей могут рассчитывать авиаспециалисты в Республике Хакасия, Татарстане, Омской области.
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Генерирующей компании Якутска требуется директор по развитию с доходом от 500 тысяч рублей. А агрохолдинг Подмосковья нуждается в управленце для разработки и реализации стратегии продаж и развития бизнеса с ежемесячным денежным содержанием от 300 тысяч рублей.
Высокие зарплаты до 300 тысяч рублей готовы предложить топ-менеджерам в Иркутской, Кемеровской, Тульской, Свердловской областях, Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге.
Инженеров и механиков ждут в самых разных регионах страны. Им готовы платить от 150 до 400 тысяч рублей в месяц. Уровень дохода от 100 до 400 тысяч рублей работодатели готовы предложить программистам.
В Приморском и Камчатском краях до 330 тысяч рублей предлагают капитанам морских судов, в том числе с опытом работы на танкерах.