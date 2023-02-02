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Американский политик назвал настоящую причину поддержки Украины Западом - РИА Новости, 02.02.2023
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Американский политик назвал настоящую причину поддержки Украины Западом
Американский политик назвал настоящую причину поддержки Украины Западом - РИА Новости, 02.02.2023
Американский политик назвал настоящую причину поддержки Украины Западом
Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака в Twitter указал, ради чего на самом деле Запад поддерживает... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:52
2023-02-02T16:56
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака в Twitter указал, ради чего на самом деле Запад поддерживает Украину и продвигает идею борьбы за свободу страны.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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в мире, украина, сша, россия, twitter, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Twitter, НАТО, Вооруженные силы Украины
16:52 02.02.2023 (обновлено: 16:56 02.02.2023)
 
Американский политик назвал настоящую причину поддержки Украины Западом

Политик из США Барака: Запад поддерживает Украину из-за рекордных прибылей нефтяников

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака в Twitter указал, ради чего на самом деле Запад поддерживает Украину и продвигает идею борьбы за свободу страны.

"В то время как интеллектуально несостоятельные левые в лице Ukrainian Solidarity Network продвигают провоенную пропаганду, характеризуя украинский конфликт как славную борьбу за свободу, рекордные прибыли нефтяных компаний показывают раскрывают ее настоящую суть", — заявил политик.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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