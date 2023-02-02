Россия должна внести вклад в восстановление Украины, заявила фон дер Ляйен
Глава ЕК фон дер Ляйен: Россия должна заплатить за восстановление Украины после разрушения
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© Sputnik / Родион Прока
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским заявила, что "Россия должна внести вклад в восстановление Украины", поэтому, по ее словам, в ЕС изучают возможность "использования российских государственных активов для нужд Украины".
"Россия должна будет заплатить за разрушения и внести вклад в реконструкцию Украины. Поэтому совместно с партнерами мы изучаем возможность использовать российские государственные активы в интересах Украины", - сказала глава ЕК.
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В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Между тем вопрос об использовании замороженных российских средств обсуждается также постоянными представителями стран Евросоюза. Источник в Совете ЕС по итогам заседания в конце января сообщил РИА Новости, что пока только идет обсуждение "сложных правовых вопросов", связанных с идеей такого "использования", дискуссии будут продолжены. Он подчеркнул, что обсуждение использования активов идет как с точки зрения европейского законодательства, так и международного права, "учитывая международную озабоченность этой темой".
В то же время, агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники рассказало, что юридическая служба ЕС проинформировала страны союза о возможности временно задействовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского ЦБ для восстановления Украины. Согласно позиции юристов ЕС, план является осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Эти условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России. Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.