https://ria.ru/20230202/ukraina-1849306438.html

Россия должна внести вклад в восстановление Украины, заявила фон дер Ляйен

Россия должна внести вклад в восстановление Украины, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 02.02.2023

Россия должна внести вклад в восстановление Украины, заявила фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским заявила, что "Россия должна внести вклад в восстановление РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:48

2023-02-02T16:48

2023-02-02T16:48

украина

россия

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским заявила, что "Россия должна внести вклад в восстановление Украины", поэтому, по ее словам, в ЕС изучают возможность "использования российских государственных активов для нужд Украины". "Россия должна будет заплатить за разрушения и внести вклад в реконструкцию Украины. Поэтому совместно с партнерами мы изучаем возможность использовать российские государственные активы в интересах Украины", - сказала глава ЕК. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Между тем вопрос об использовании замороженных российских средств обсуждается также постоянными представителями стран Евросоюза. Источник в Совете ЕС по итогам заседания в конце января сообщил РИА Новости, что пока только идет обсуждение "сложных правовых вопросов", связанных с идеей такого "использования", дискуссии будут продолжены. Он подчеркнул, что обсуждение использования активов идет как с точки зрения европейского законодательства, так и международного права, "учитывая международную озабоченность этой темой". В то же время, агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники рассказало, что юридическая служба ЕС проинформировала страны союза о возможности временно задействовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского ЦБ для восстановления Украины. Согласно позиции юристов ЕС, план является осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Эти условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России. Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.

https://ria.ru/20230130/dolg-1848259836.html

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849277847.html

https://ria.ru/20230202/trebovanie-1849250973.html

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украина, россия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, в мире, еврокомиссия