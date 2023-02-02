https://ria.ru/20230202/ukraina-1849287322.html
ЕК создала центр "преследования за преступление агрессии на Украине"
ЕК создала центр "преследования за преступление агрессии на Украине" - РИА Новости, 02.02.2023
ЕК создала центр "преследования за преступление агрессии на Украине"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским сообщила о создании "международного центра преследования... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:03
2023-02-02T16:03
2023-02-02T16:33
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским сообщила о создании "международного центра преследования за преступление агрессии на Украине"."Россия должна понести ответственность в судах… Прокуроры из ЕС и Украины уже совместно работают, собирают доказательства. В качестве первого шага я рада объявить о создании международного центра преследования за преступление агрессии на Украине… Этот центр будет координировать сбор доказательств, его поддержит совместная команда следователей под патронажем Eurojust", - сообщила глава ЕК.По ее словам, центр разместится в Гааге, он может начать работать в самое ближайшее время.Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного "спецтрибунала" по Украине.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230118/minsk-1845638918.html
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в мире, россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, НАТО
16:03 02.02.2023 (обновлено: 16:33 02.02.2023)
ЕК создала центр "преследования за преступление агрессии на Украине"
Глава ЕК сообщила о создании центра "преследования за преступление агрессии на Украине"
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским сообщила о создании "международного центра преследования за преступление агрессии на Украине".
"Россия должна понести ответственность в судах… Прокуроры из ЕС и Украины уже совместно работают, собирают доказательства. В качестве первого шага я рада объявить о создании международного центра преследования за преступление агрессии на Украине… Этот центр будет координировать сбор доказательств, его поддержит совместная команда следователей под патронажем Eurojust", - сообщила глава ЕК.
По ее словам, центр разместится в Гааге, он может начать работать в самое ближайшее время.
Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного "спецтрибунала" по Украине.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".