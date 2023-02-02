https://ria.ru/20230202/ukraina-1849255749.html

Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов

Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.02.2023

Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом восстановление Украины, в 2023 году... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:39

2023-02-02T14:39

2023-02-02T14:39

в мире

украина

киев

денис шмыгаль

валдис домбровскис

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом восстановление Украины, в 2023 году на это нужно 17 миллиардов долларов. "Обсудили вопросы быстрого восстановления Украины. В этом году на эти нужды необходимо 17 миллиардов долларов. Один из ключевых источников финансирования — российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию убытков, нанесенных войной", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам встречи с Домбровскисом. Он также отметил важность оставить до конца 2024 года беспошлинным ввоз украинских товаров в Евросоюз. Домбровскис находится с визитом в Киеве. Ранее в украинскую столицу также прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с группой еврокомиссаров - по ее словам, "для обсуждения углубления сотрудничества". Заседание представителей Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен и украинских властей пройдет накануне саммита ЕС-Украина.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849243018.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, денис шмыгаль, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз