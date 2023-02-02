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Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.02.2023
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Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов
Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.02.2023
Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов
Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом восстановление Украины, в 2023 году... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:39
2023-02-02T14:39
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
валдис домбровскис
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом восстановление Украины, в 2023 году на это нужно 17 миллиардов долларов. "Обсудили вопросы быстрого восстановления Украины. В этом году на эти нужды необходимо 17 миллиардов долларов. Один из ключевых источников финансирования — российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию убытков, нанесенных войной", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам встречи с Домбровскисом. Он также отметил важность оставить до конца 2024 года беспошлинным ввоз украинских товаров в Евросоюз. Домбровскис находится с визитом в Киеве. Ранее в украинскую столицу также прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с группой еврокомиссаров - по ее словам, "для обсуждения углубления сотрудничества". Заседание представителей Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен и украинских властей пройдет накануне саммита ЕС-Украина.
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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Валдис Домбровскис, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
14:39 02.02.2023
 
Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов

Премьер Украины Шмыгаль: стране в 2023 году нужны 17 миллиардов долларов на восстановление

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом восстановление Украины, в 2023 году на это нужно 17 миллиардов долларов.
"Обсудили вопросы быстрого восстановления Украины. В этом году на эти нужды необходимо 17 миллиардов долларов. Один из ключевых источников финансирования — российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию убытков, нанесенных войной", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам встречи с Домбровскисом.
Он также отметил важность оставить до конца 2024 года беспошлинным ввоз украинских товаров в Евросоюз.
Домбровскис находится с визитом в Киеве. Ранее в украинскую столицу также прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с группой еврокомиссаров - по ее словам, "для обсуждения углубления сотрудничества". Заседание представителей Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен и украинских властей пройдет накануне саммита ЕС-Украина.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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В миреУкраинаКиевДенис ШмыгальВалдис ДомбровскисУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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