https://ria.ru/20230202/ukraina-1849255749.html
Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов
Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.02.2023
Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов
Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом восстановление Украины, в 2023 году... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:39
2023-02-02T14:39
2023-02-02T14:39
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
валдис домбровскис
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом восстановление Украины, в 2023 году на это нужно 17 миллиардов долларов. "Обсудили вопросы быстрого восстановления Украины. В этом году на эти нужды необходимо 17 миллиардов долларов. Один из ключевых источников финансирования — российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию убытков, нанесенных войной", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам встречи с Домбровскисом. Он также отметил важность оставить до конца 2024 года беспошлинным ввоз украинских товаров в Евросоюз. Домбровскис находится с визитом в Киеве. Ранее в украинскую столицу также прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с группой еврокомиссаров - по ее словам, "для обсуждения углубления сотрудничества". Заседание представителей Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен и украинских властей пройдет накануне саммита ЕС-Украина.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849243018.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Валдис Домбровскис, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Премьер Украины заявил, что стране нужны 17 миллиардов долларов
Премьер Украины Шмыгаль: стране в 2023 году нужны 17 миллиардов долларов на восстановление