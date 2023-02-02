https://ria.ru/20230202/ukraina-1849243018.html

В США признали неприятную правду о будущем Украины

В США признали неприятную правду о будущем Украины - РИА Новости, 02.02.2023

В США признали неприятную правду о будущем Украины

Несмотря на желания Киева и обещания политиков ЕС, Украина вряд ли присоединится к Евросоюзу в ближайшее время, пишет обозреватель The Washington Post Эмили... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:58

2023-02-02T13:58

2023-02-02T14:49

в мире

украина

киев

владимир зеленский

евросоюз

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Несмотря на желания Киева и обещания политиков ЕС, Украина вряд ли присоединится к Евросоюзу в ближайшее время, пишет обозреватель The Washington Post Эмили Раухала.Во время визита высокопоставленных чиновников в Киев на этой неделе украинские власти ожидали, что некоторые их пожелания, такие как поставка истребителей и другого тяжелого вооружения, будут исполнены. Но, по мнению автора статьи, европейские политики лишь похвалят усилия Украины и призовут продолжать проводить реформы внутри страны.По мере того, как продолжаются боевые действия, некоторые политические и экономические обещания, кажутся весьма невыполнимыми, считает обозреватель."Политики Евросоюза создали ожидания, особенно когда речь идет о присоединении, которые, по правде говоря, недостижимы. Приятно иметь красивую историю", — рассказал иностранный дипломат изданию на условиях анонимности.По мнению европейских представителей, несмотря на попытки президента Владимира Зеленского очистить страну от коррупции и энтузиазм Урсулы фон дер Ляйен "жить европейской мечтой" с украинцами, вступление страны в ЕС займет годы, если не десятилетия, подытожила Раухала.В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.

https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849236518.html

https://ria.ru/20230202/saakashvili-1849229802.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, урсула фон дер ляйен