https://ria.ru/20230202/ukraina-1849243018.html
В США признали неприятную правду о будущем Украины
В США признали неприятную правду о будущем Украины - РИА Новости, 02.02.2023
В США признали неприятную правду о будущем Украины
Несмотря на желания Киева и обещания политиков ЕС, Украина вряд ли присоединится к Евросоюзу в ближайшее время, пишет обозреватель The Washington Post Эмили... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:58
2023-02-02T13:58
2023-02-02T14:49
в мире
украина
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владимир зеленский
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Несмотря на желания Киева и обещания политиков ЕС, Украина вряд ли присоединится к Евросоюзу в ближайшее время, пишет обозреватель The Washington Post Эмили Раухала.Во время визита высокопоставленных чиновников в Киев на этой неделе украинские власти ожидали, что некоторые их пожелания, такие как поставка истребителей и другого тяжелого вооружения, будут исполнены. Но, по мнению автора статьи, европейские политики лишь похвалят усилия Украины и призовут продолжать проводить реформы внутри страны.По мере того, как продолжаются боевые действия, некоторые политические и экономические обещания, кажутся весьма невыполнимыми, считает обозреватель."Политики Евросоюза создали ожидания, особенно когда речь идет о присоединении, которые, по правде говоря, недостижимы. Приятно иметь красивую историю", — рассказал иностранный дипломат изданию на условиях анонимности.По мнению европейских представителей, несмотря на попытки президента Владимира Зеленского очистить страну от коррупции и энтузиазм Урсулы фон дер Ляйен "жить европейской мечтой" с украинцами, вступление страны в ЕС займет годы, если не десятилетия, подытожила Раухала.В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849236518.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, урсула фон дер ляйен
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен
13:58 02.02.2023 (обновлено: 14:49 02.02.2023)
В США признали неприятную правду о будущем Украины
Обозреватель WP Раухала: мечта Украины вступить в ЕС не сбудется в ближайшем будущем
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Несмотря на желания Киева и обещания политиков ЕС, Украина вряд ли присоединится к Евросоюзу в ближайшее время, пишет обозреватель The Washington Post
Эмили Раухала.
"Глубокое расхождение между надеждами Киева и возможностями Европейского союза будет продемонстрировано в полной мере", — отметила журналист.
Во время визита высокопоставленных чиновников в Киев на этой неделе украинские власти ожидали, что некоторые их пожелания, такие как поставка истребителей и другого тяжелого вооружения, будут исполнены. Но, по мнению автора статьи, европейские политики лишь похвалят усилия Украины и призовут продолжать проводить реформы внутри страны.
По мере того, как продолжаются боевые действия, некоторые политические и экономические обещания, кажутся весьма невыполнимыми, считает обозреватель.
"Политики Евросоюза создали ожидания, особенно когда речь идет о присоединении, которые, по правде говоря, недостижимы. Приятно иметь красивую историю", — рассказал иностранный дипломат изданию на условиях анонимности.
По мнению европейских представителей, несмотря на попытки президента Владимира Зеленского очистить страну от коррупции и энтузиазм Урсулы фон дер Ляйен "жить европейской мечтой" с украинцами, вступление страны в ЕС займет годы, если не десятилетия, подытожила Раухала.
В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.
Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.