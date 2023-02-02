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Помпео назвал Китай большей угрозой для мира, чем Россия - РИА Новости, 02.02.2023
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Помпео назвал Китай большей угрозой для мира, чем Россия
Помпео назвал Китай большей угрозой для мира, чем Россия - РИА Новости, 02.02.2023
Помпео назвал Китай большей угрозой для мира, чем Россия
Бывший директор Центрального разведывательного управления и экс-госсекретарь США Майк Помпео уверен, что председатель КНР Си Цзиньпин представляет гораздо... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:43
2023-02-02T18:50
в мире
китай
сша
майк помпео
си цзиньпин
владимир путин
япония
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Бывший директор Центрального разведывательного управления и экс-госсекретарь США Майк Помпео уверен, что председатель КНР Си Цзиньпин представляет гораздо большую угрозу для мира, чем президент России Владимир Путин. "Однозначно. Они даже близко не стоят. Си Цзиньпин другой. Мир зависит от него в экономическом плане… Си Цзиньпин верит… что он будет господствовать в мире", - ответил экс-госсекретарь в интервью телеканалу Sky News на вопрос о том, является ли Си Цзиньпин большей угрозой для мира, чем Владимир Путин. Помпео заявил, что президент Китая стремится к мировому господству. По его мнению, он хочет достичь гегемонии во всем мире, а также китайского экономического и политического господства во всех уголках мира. "У него есть экономика, которая может соперничать по размерам с экономикой Соединенных Штатов Америки, высокоэффективная космическая, военная и киберпрограммы... Теперь мы видим его намерения", - добавил Помпео. В октябре Белый дом обнародовал новую стратегию по национальной безопасности США. Американская администрация закрепила за Китаем статус "самого серьезного геополитического вызова". Согласно документу, Белый дом собирается "эффективно конкурировать" с Пекином. Также ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы. По его словам, стороны "согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры".
https://ria.ru/20230124/kitay-1846966979.html
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в мире, китай, сша, майк помпео, си цзиньпин, владимир путин, япония, цены на нефть, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Майк Помпео, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Япония, Цены на нефть, Министерство обороны США
18:43 02.02.2023 (обновлено: 18:50 02.02.2023)
 
Помпео назвал Китай большей угрозой для мира, чем Россия

Экс-госсекретарь Помпео заявил, что Китай представляет для мира большую угрозу, чем Россия

© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolМайк Помпео
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Майк Помпео. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Бывший директор Центрального разведывательного управления и экс-госсекретарь США Майк Помпео уверен, что председатель КНР Си Цзиньпин представляет гораздо большую угрозу для мира, чем президент России Владимир Путин.
"Однозначно. Они даже близко не стоят. Си Цзиньпин другой. Мир зависит от него в экономическом плане… Си Цзиньпин верит… что он будет господствовать в мире", - ответил экс-госсекретарь в интервью телеканалу Sky News на вопрос о том, является ли Си Цзиньпин большей угрозой для мира, чем Владимир Путин.
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Помпео заявил, что президент Китая стремится к мировому господству. По его мнению, он хочет достичь гегемонии во всем мире, а также китайского экономического и политического господства во всех уголках мира.
"У него есть экономика, которая может соперничать по размерам с экономикой Соединенных Штатов Америки, высокоэффективная космическая, военная и киберпрограммы... Теперь мы видим его намерения", - добавил Помпео.
В октябре Белый дом обнародовал новую стратегию по национальной безопасности США. Американская администрация закрепила за Китаем статус "самого серьезного геополитического вызова". Согласно документу, Белый дом собирается "эффективно конкурировать" с Пекином.
Также ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы. По его словам, стороны "согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры".
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В миреКитайСШАМайк ПомпеоСи ЦзиньпинВладимир ПутинЯпонияЦены на нефтьМинистерство обороны США
 
 
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