https://ria.ru/20230202/turtsiya-1849249085.html

МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест

МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест - РИА Новости, 02.02.2023

МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест

МИД Турции вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:08

2023-02-02T14:08

2023-02-02T14:24

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норвегия

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СТАМБУЛ, 2 фев – РИА Новости. МИД Турции вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, сообщил РИА Новости источник в министерстве.В ведомстве сообщили, что посол Норвегии в Анкаре был вызван в МИД после того, как стало известно "о планируемой на 3 февраля акции по осквернению священного Корана"."Мы подчеркнули, что самым решительным образом осуждаем то, как Норвегия относится к недопущению провокационных действий, которые явно квалифицируются как преступления на почве ненависти. Ожидаем, что власти Норвегии не разрешат провести эту акцию, подобные деяния неприемлемы", - сообщил источник.

https://ria.ru/20230131/koran-1848825853.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, норвегия