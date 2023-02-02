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МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест - РИА Новости, 02.02.2023
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МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест
МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест - РИА Новости, 02.02.2023
МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест
МИД Турции вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:08
2023-02-02T14:24
в мире
турция
норвегия
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СТАМБУЛ, 2 фев – РИА Новости. МИД Турции вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, сообщил РИА Новости источник в министерстве.В ведомстве сообщили, что посол Норвегии в Анкаре был вызван в МИД после того, как стало известно "о планируемой на 3 февраля акции по осквернению священного Корана"."Мы подчеркнули, что самым решительным образом осуждаем то, как Норвегия относится к недопущению провокационных действий, которые явно квалифицируются как преступления на почве ненависти. Ожидаем, что власти Норвегии не разрешат провести эту акцию, подобные деяния неприемлемы", - сообщил источник.
https://ria.ru/20230131/koran-1848825853.html
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в мире, турция, норвегия
В мире, Турция, Норвегия
14:08 02.02.2023 (обновлено: 14:24 02.02.2023)
 
МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест

МИД Турции выразил протест послу Норвегии из-за планируемой акции сожжения Корана

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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СТАМБУЛ, 2 фев – РИА Новости. МИД Турции вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, сообщил РИА Новости источник в министерстве.
В ведомстве сообщили, что посол Норвегии в Анкаре был вызван в МИД после того, как стало известно "о планируемой на 3 февраля акции по осквернению священного Корана".
"Мы подчеркнули, что самым решительным образом осуждаем то, как Норвегия относится к недопущению провокационных действий, которые явно квалифицируются как преступления на почве ненависти. Ожидаем, что власти Норвегии не разрешат провести эту акцию, подобные деяния неприемлемы", - сообщил источник.
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