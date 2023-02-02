https://ria.ru/20230202/turtsiya-1849249085.html
МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест
МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест - РИА Новости, 02.02.2023
МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест
МИД Турции вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:08
2023-02-02T14:08
2023-02-02T14:24
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турция
норвегия
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СТАМБУЛ, 2 фев – РИА Новости. МИД Турции вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, сообщил РИА Новости источник в министерстве.В ведомстве сообщили, что посол Норвегии в Анкаре был вызван в МИД после того, как стало известно "о планируемой на 3 февраля акции по осквернению священного Корана"."Мы подчеркнули, что самым решительным образом осуждаем то, как Норвегия относится к недопущению провокационных действий, которые явно квалифицируются как преступления на почве ненависти. Ожидаем, что власти Норвегии не разрешат провести эту акцию, подобные деяния неприемлемы", - сообщил источник.
https://ria.ru/20230131/koran-1848825853.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, норвегия
14:08 02.02.2023 (обновлено: 14:24 02.02.2023)
МИД Турции вызвал посла Норвегии и выразил ему протест
МИД Турции выразил протест послу Норвегии из-за планируемой акции сожжения Корана
СТАМБУЛ, 2 фев – РИА Новости. МИД Турции вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, сообщил РИА Новости источник в министерстве.
В ведомстве сообщили, что посол Норвегии в Анкаре был вызван в МИД после того, как стало известно "о планируемой на 3 февраля акции по осквернению священного Корана".
"Мы подчеркнули, что самым решительным образом осуждаем то, как Норвегия относится к недопущению провокационных действий, которые явно квалифицируются как преступления на почве ненависти. Ожидаем, что власти Норвегии не разрешат провести эту акцию, подобные деяния неприемлемы", - сообщил источник.