https://ria.ru/20230202/trevoga-1849231414.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.02.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:35
2023-02-02T13:35
2023-02-02T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
харьковская область
днепропетровская область
полтавская область
кировоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083124_186:0:3827:2048_1920x0_80_0_0_20fbfc723447685e8de119549c4a8acb.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в этих регионах практически одновременно – около 13.22 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
сумская область
харьковская область
днепропетровская область
полтавская область
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083124_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_748bdff21969e0538a249587739db7a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область, харьковская область, днепропетровская область, полтавская область, кировоградская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Полтавская область, Кировоградская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Власти пяти регионов в центре Украины объявили воздушную тревогу