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Трутнев предложил доработать автовездеход для СВО - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Трутнев предложил доработать автовездеход для СВО
Трутнев предложил доработать автовездеход для СВО - РИА Новости, 02.02.2023
Трутнев предложил доработать автовездеход для СВО
Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил предприятие "Сониктранс" в Хабаровске, где планируется запустить серийное производство РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:02
2023-02-02T12:38
специальная военная операция на украине
хабаровск
россия
дальний восток
юрий трутнев
евразийский экономический союз
безопасность
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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил предприятие "Сониктранс" в Хабаровске, где планируется запустить серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов (багги), и прокатившись на нем, предложил его доработать, сообщила пресс-служба полпредства. Трутнев прибыл в Хабаровск с двухдневным визитом. В первый день ему были представлены первые опытные образцы багги "Ерофей". Их готовят к отправке в зону спецоперации, пока же идут испытания на полигонах Восточного военного округа. Полпред решил лично проверить, как проходит автовездеход бездорожье. "Машина нужна, но автомобиль необходимо доработать. Багги можно сделать намного легче. Нужно автомобиль обеспечить защитой: какие бы задачи не выполняла машина в зоне боевых действий, надо беречь людей", - поделился впечатлением после поездки на машине Трутнев. Он отметил, что "несколько листов кевлара на дверцах спереди точно помогут обезопасить бойцов от мелких осколочных ранений". Вместе с военными нужно подумать, как можно использовать автомобиль в зоне боевых действий, указал Трутнев. В существующем виде машина может доставлять на передовую продукты, воду, боеприпасы, считает полпред. Как рассказал Трутневу директор "Сониктранс" Игорь Филиппов, компанией получен сертификат соответствия Евразийского экономического союза на многоцелевой автовездеход. Закуплены необходимые для производства материалы и оборудование, ведётся работа по строительству здания для размещения цеха металлообработки. Скорость багги по бездорожью достигает 100-120 километров в час, грузоподъемность – 350 килограммов. Под создание сборочного производства для вездеходов была расширена ТОР "Хабаровск". Как уточняет полпредство, Трутнев вполне может оценить багги, он мастер спорта, бронзовый призер чемпионата России по ралли 2003 года, пришел вторым на Кубке России в 2004-м.
https://ria.ru/20230202/dobrovolets-1849135484.html
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хабаровск, россия, дальний восток, юрий трутнев, евразийский экономический союз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Хабаровск, Россия, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Евразийский экономический союз, Безопасность
12:02 02.02.2023 (обновлено: 12:38 02.02.2023)
 
Трутнев предложил доработать автовездеход для СВО

Вице-премьер Трутнев предложил доработать багги, который производят в Хабаровске для СВО

© POOL / Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
© POOL
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил предприятие "Сониктранс" в Хабаровске, где планируется запустить серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов (багги), и прокатившись на нем, предложил его доработать, сообщила пресс-служба полпредства.
Трутнев прибыл в Хабаровск с двухдневным визитом. В первый день ему были представлены первые опытные образцы багги "Ерофей". Их готовят к отправке в зону спецоперации, пока же идут испытания на полигонах Восточного военного округа.
Полпред решил лично проверить, как проходит автовездеход бездорожье. "Машина нужна, но автомобиль необходимо доработать. Багги можно сделать намного легче. Нужно автомобиль обеспечить защитой: какие бы задачи не выполняла машина в зоне боевых действий, надо беречь людей", - поделился впечатлением после поездки на машине Трутнев.
Он отметил, что "несколько листов кевлара на дверцах спереди точно помогут обезопасить бойцов от мелких осколочных ранений". Вместе с военными нужно подумать, как можно использовать автомобиль в зоне боевых действий, указал Трутнев. В существующем виде машина может доставлять на передовую продукты, воду, боеприпасы, считает полпред.
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Как рассказал Трутневу директор "Сониктранс" Игорь Филиппов, компанией получен сертификат соответствия Евразийского экономического союза на многоцелевой автовездеход. Закуплены необходимые для производства материалы и оборудование, ведётся работа по строительству здания для размещения цеха металлообработки. Скорость багги по бездорожью достигает 100-120 километров в час, грузоподъемность – 350 килограммов. Под создание сборочного производства для вездеходов была расширена ТОР "Хабаровск".
Как уточняет полпредство, Трутнев вполне может оценить багги, он мастер спорта, бронзовый призер чемпионата России по ралли 2003 года, пришел вторым на Кубке России в 2004-м.
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Специальная военная операция на УкраинеХабаровскРоссияДальний ВостокЮрий ТрутневЕвразийский экономический союзБезопасность
 
 
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