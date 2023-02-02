https://ria.ru/20230202/superkompyuter-1849213351.html
Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня
Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня - РИА Новости, 02.02.2023
Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня
Современная наука невозможна без IT-технологий. Детекторы ускорителя частиц дают физикам данные об огромном количестве событий. А трекинг частиц, то есть восстановление их траектории, для человеческого мозга непосильная задача. Что такое грид-система, для каких научных задач подходят нейросети, и какую машину можно считать суперкомпьютером?
2023-02-02T16:00
2023-02-02T16:00
2023-02-02T17:10
мы все умрём. но это не точно
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объединенный институт ядерных исследований
наука
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Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня
Современная наука невозможна без IT-технологий. Детекторы ускорителя частиц дают физикам данные об огромном количестве событий. А трекинг частиц, то есть восстановление их траектории, для человеческого мозга непосильная задача. Что такое грид-система, для каких научных задач подходят нейросети, и какую машину можно считать суперкомпьютером?
audio/mpeg
Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня
Современная наука невозможна без IT-технологий. Детекторы ускорителя частиц дают физикам данные об огромном количестве событий. А трекинг частиц, то есть восстановление их траектории, для человеческого мозга непосильная задача. Что такое грид-система, для каких научных задач подходят нейросети, и какую машину можно считать суперкомпьютером?
audio/mpeg
О распределенных вычислениях, Грид компьютинге и IT-технологиях в проектах класса мегасайенс рассказал научный сотрудник Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Игорь Пелеванюк.Как перенести в цифровое пространство эксперименты и испытания новых приборов, техники и даже целых заводов? Об этом мы рассказывали в эпизоде "За гранью человеческой интуиции: зачем создают цифровые двойники".Выпуск подкаста подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Технологии, Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, Наука, Университетская наука, Наука в университете, нейросети , коллайдер, Физика
16:00 02.02.2023 (обновлено: 17:10 02.02.2023)
Ваш суперкомпьютер уже не супер: какие IT-мощности нужны науке сегодня
Современная наука невозможна без IT-технологий. Детекторы ускорителя частиц дают физикам данные об огромном количестве событий. А трекинг частиц, то есть восстановление их траектории, для человеческого мозга непосильная задача. Что такое грид-система, для каких научных задач подходят нейросети, и какую машину можно считать суперкомпьютером?