https://ria.ru/20221201/tsifrovoy-1835501087.html
За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники
За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники - РИА Новости, 01.12.2022
За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники
Чтобы создать прибор нужно пройти долгий путь из экспериментов, доработок и дорогостоящих испытаний. Если речь о самолете или целом заводе, стоимость ошибки возрастает в сотни раз. Но что если перенести этот процесс в цифровое пространство? Зачем создавать цифровые двойники, как работают цифровые полигоны, и почему математика — царица наук.
2022-12-01T12:00
2022-12-01T12:00
2022-12-01T12:15
мы все умрём. но это не точно
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
алексей боровков
технологии
наука
университетская наука
наука в университете
наука и инновации
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За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники
Чтобы разработать прибор нужно пройти долгий путь из экспериментов, доработок и дорогостоящих испытаний. Если речь о полноценном автомобиле, самолете или целом заводе, стоимость ошибки возрастает в сотни раз. Но что если перенести этот процесс в цифровое пространство? Зачем создавать цифровые двойники, как работают цифровые полигоны, и почему математика — царица наук.
audio/mpeg
За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники
Чтобы разработать прибор нужно пройти долгий путь из экспериментов, доработок и дорогостоящих испытаний. Если речь о полноценном автомобиле, самолете или целом заводе, стоимость ошибки возрастает в сотни раз. Но что если перенести этот процесс в цифровое пространство? Зачем создавать цифровые двойники, как работают цифровые полигоны, и почему математика — царица наук.
audio/mpeg
О том, как разработать математическую прогнозную модель распространения COVID-19 и цифровой двойник тепловыделяющей сборки ядерного реактора, рассказал проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы "Цифровой инжиниринг" СПбПУ Алексей Боровков.О противостоянии практиков и теоретиков, а также задачах, которые все еще нельзя решить с помощью одной лишь модели, мы рассказывали в эпизоде: "Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?".Эпизод подготовлен совместно с Санкт-Петербургским Политехническим университетом Петра Великого.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Алексей БоровковЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Руслан ЖигаловМонтаж Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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санкт-петербургский политехнический университет петра великого, алексей боровков, технологии, наука, университетская наука, наука в университете, наука и инновации, математика, коронавирус covid-19, атомная энергетика, промышленность, экономика, аудио
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12:00 01.12.2022 (обновлено: 12:15 01.12.2022)
За гранью человеческой интуиции: для каких целей создают цифровые двойники
Чтобы создать прибор нужно пройти долгий путь из экспериментов, доработок и дорогостоящих испытаний. Если речь о самолете или целом заводе, стоимость ошибки возрастает в сотни раз. Но что если перенести этот процесс в цифровое пространство? Зачем создавать цифровые двойники, как работают цифровые полигоны, и почему математика — царица наук.