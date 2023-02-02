https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849323073.html

Путин поздравил россиян с юбилеем разгрома фашистов в Сталинградской битве

Путин поздравил россиян с юбилеем разгрома фашистов в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023

Путин поздравил россиян с юбилеем разгрома фашистов в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:31

2023-02-02T17:31

2023-02-02T18:44

владимир путин

общество

сталинградская битва (1942-1943)

великая отечественная война (1941-1945)

россия

ссср

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за существование истерзанной, но непокоренной страны.Он отметил, что завершилась "долгая, многотрудная, ожесточенная битва за Сталинград"."Это сражение было не просто сражением за город. На кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй Мировой войны. И это чувствовал и осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили. Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230202/bitva-1848630960.html

россия

ссср

волгоград

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Путин: "Это было сражение за существование истерзанной, но непокоренной страны" Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за существование истерзанной, но непокоренной страны. 2023-02-02T17:31 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), россия, ссср, волгоград