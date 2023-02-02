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Путин поздравил россиян с юбилеем разгрома фашистов в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023
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Путин поздравил россиян с юбилеем разгрома фашистов в Сталинградской битве
Путин поздравил россиян с юбилеем разгрома фашистов в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023
Путин поздравил россиян с юбилеем разгрома фашистов в Сталинградской битве
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:31
2023-02-02T18:44
владимир путин
общество
сталинградская битва (1942-1943)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
ссср
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за существование истерзанной, но непокоренной страны.Он отметил, что завершилась "долгая, многотрудная, ожесточенная битва за Сталинград"."Это сражение было не просто сражением за город. На кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй Мировой войны. И это чувствовал и осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили. Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20230202/bitva-1848630960.html
россия
ссср
волгоград
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Путин: "Это было сражение за существование истерзанной, но непокоренной страны"
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за существование истерзанной, но непокоренной страны.
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владимир путин, общество, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), россия, ссср, волгоград
Владимир Путин, Общество, Сталинградская битва (1942-1943), Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, СССР, Волгоград
17:31 02.02.2023 (обновлено: 18:44 02.02.2023)
 
Путин поздравил россиян с юбилеем разгрома фашистов в Сталинградской битве

Президент Путин поздравил с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за существование истерзанной, но непокоренной страны.
"Уважаемые ветераны, друзья. Сегодня мы отмечаем одну из важнейших судьбоносных дат в истории нашей страны и всего мира. Ровно 80 лет назад здесь, на сталинградской земле, на берегах великой русской реки Волга, был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный жестокий враг", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
Он отметил, что завершилась "долгая, многотрудная, ожесточенная битва за Сталинград".
"Это сражение было не просто сражением за город. На кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй Мировой войны. И это чувствовал и осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили. Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне", - добавил глава государства.
Сталинградская битва. Бойцы занимают новый огневой рубеж - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 01:41
День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
 
Владимир ПутинОбществоСталинградская битва (1942-1943)Великая Отечественная война (1941-1945)РоссияСССРВолгоград
 
 
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