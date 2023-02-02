https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849307477.html

Путин возложил цветы на Мамаевом кургане

Путин возложил цветы на Мамаевом кургане - РИА Новости, 02.02.2023

Путин возложил цветы на Мамаевом кургане

Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:50

2023-02-02T16:50

2023-02-02T22:56

общество

россия

владимир путин

волгоград

сталинград

сталинградская битва (1942-1943)

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве, возложил цветы и почтил память павших в сражении. Президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, затем почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат. После Путин подошел к могиле дважды героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана, и также возложил цветы. В годы войны Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда.Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и ен союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849028457.html

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Возложение цветов на Мамаевом кургане Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве, он возложил цветы и почтил память павших в сражении. Президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, затем почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат. 2023-02-02T16:50 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, волгоград, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), волгоградская область