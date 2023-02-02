https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849307477.html
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане - РИА Новости, 02.02.2023
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане
Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:50
2023-02-02T16:50
2023-02-02T22:56
общество
россия
владимир путин
волгоград
сталинград
сталинградская битва (1942-1943)
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве, возложил цветы и почтил память павших в сражении. Президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, затем почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат. После Путин подошел к могиле дважды героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана, и также возложил цветы. В годы войны Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда.Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и ен союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849028457.html
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Возложение цветов на Мамаевом кургане
Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве, он возложил цветы и почтил память павших в сражении. Президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, затем почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат.
2023-02-02T16:50
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PT1M23S
РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, волгоград, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), волгоградская область
Общество, Россия, Владимир Путин, Волгоград, Сталинград, Сталинградская битва (1942-1943), Волгоградская область
16:50 02.02.2023 (обновлено: 22:56 02.02.2023)
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане и почтил память защитников Сталинграда