https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849130757.html

Киев перебрасывает резервы на Сватовское направление, заявил Марочко

Киев перебрасывает резервы на Сватовское направление, заявил Марочко - РИА Новости, 02.02.2023

Киев перебрасывает резервы на Сватовское направление, заявил Марочко

Украинское командование перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район на севере Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:09

2023-02-02T08:09

2023-02-02T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

киев

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район на севере Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район населенного пункта Стельмаховка (село в Сватовском районе ЛНР. — Прим. ред.) отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники", — уточнил он. Подполковник подчеркнул, что общая численность группировки ВСУ в этом районе не изменилась, а резервы перебрасывают для "восполнения санитарных и безвозвратных потерь, а также замены вышедших из строя техники и вооружения".Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на этих участках.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230202/voennye-1849121750.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230202/poteri-1849130566.html

киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, андрей марочко