https://ria.ru/20230202/sezd-1849328796.html
Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая
Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая - РИА Новости, 02.02.2023
Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая
Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" пройдет 20 мая, на съезде будет обсуждаться вопрос предвыборной кампании, сообщил РИА новости член президиума... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:41
2023-02-02T17:41
2023-02-02T17:41
политика
справедливая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598593431_0:0:2935:1650_1920x0_80_0_0_22f0f48808804d017f035dd75c390da1.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" пройдет 20 мая, на съезде будет обсуждаться вопрос предвыборной кампании, сообщил РИА новости член президиума центрального совета партии, первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев."Двадцатого мая будет съезд партии, там, конечно, будет обсуждаться и вопрос избирательной кампании", - сказал он.
https://ria.ru/20230125/srzp-1847220695.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598593431_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed02965dddfd65a60efe1fa7b2d1b651.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, справедливая россия, госдума рф
Политика, Справедливая Россия, Госдума РФ
Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая
Первый замглавы фракции СРЗП Гусев сообщил, что съезд партии пройдет 20 мая