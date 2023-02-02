Рейтинг@Mail.ru
Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/sezd-1849328796.html
Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая
Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая - РИА Новости, 02.02.2023
Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая
Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" пройдет 20 мая, на съезде будет обсуждаться вопрос предвыборной кампании, сообщил РИА новости член президиума... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:41
2023-02-02T17:41
политика
справедливая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598593431_0:0:2935:1650_1920x0_80_0_0_22f0f48808804d017f035dd75c390da1.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" пройдет 20 мая, на съезде будет обсуждаться вопрос предвыборной кампании, сообщил РИА новости член президиума центрального совета партии, первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев."Двадцатого мая будет съезд партии, там, конечно, будет обсуждаться и вопрос избирательной кампании", - сказал он.
https://ria.ru/20230125/srzp-1847220695.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598593431_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed02965dddfd65a60efe1fa7b2d1b651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, справедливая россия, госдума рф
Политика, Справедливая Россия, Госдума РФ
17:41 02.02.2023
 
Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая

Первый замглавы фракции СРЗП Гусев сообщил, что съезд партии пройдет 20 мая

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСРЗП
СРЗП - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
СРЗП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" пройдет 20 мая, на съезде будет обсуждаться вопрос предвыборной кампании, сообщил РИА новости член президиума центрального совета партии, первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев.
"Двадцатого мая будет съезд партии, там, конечно, будет обсуждаться и вопрос избирательной кампании", - сказал он.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 01:08Специальная военная операция на Украине
СРЗП предлагает предоставить детям участников СВО социальную стипендию
 
ПолитикаСправедливая РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала