https://ria.ru/20230202/sezd-1849328796.html

Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая

Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая - РИА Новости, 02.02.2023

Съезд "Справедливой России – За правду" пройдет 20 мая

Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" пройдет 20 мая, на съезде будет обсуждаться вопрос предвыборной кампании, сообщил РИА новости член президиума... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:41

2023-02-02T17:41

2023-02-02T17:41

политика

справедливая россия

госдума рф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" пройдет 20 мая, на съезде будет обсуждаться вопрос предвыборной кампании, сообщил РИА новости член президиума центрального совета партии, первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев."Двадцатого мая будет съезд партии, там, конечно, будет обсуждаться и вопрос избирательной кампании", - сказал он.

https://ria.ru/20230125/srzp-1847220695.html

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политика, справедливая россия, госдума рф