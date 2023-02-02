https://ria.ru/20230202/scherbakov-1849335521.html

Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца

Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца - РИА Новости, 02.02.2023

Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца

Актер Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии", его уже перевели из... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:00

2023-02-02T18:00

2023-02-02T18:27

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии", его уже перевели из реанимации в стационар, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков.По его словам, скорая помощь предложила направить актера на обследование. "Его доставили в больницу, там он пробыл в реанимации, где ему проводили какие-то процедуры. И буквально два часа назад его из реанимации перевели в стационар", - сказал он.Ранее в среду в СМИ появились сообщения о том, что Щербакова госпитализировали во время репетиции спектакля. Однако его жена Татьяна Бронзова опровергла РИА Новости эту информацию, сказав, что артист просто простудился.Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".

https://ria.ru/20220110/scherbakov-1767130145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

борис щербаков, общество, москва, культура, новости культуры, санкт-петербург, россия