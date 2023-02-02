https://ria.ru/20230202/scherbakov-1849335521.html
Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца
Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца - РИА Новости, 02.02.2023
Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца
Актер Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии", его уже перевели из... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:00
2023-02-02T18:00
2023-02-02T18:27
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии", его уже перевели из реанимации в стационар, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков.По его словам, скорая помощь предложила направить актера на обследование. "Его доставили в больницу, там он пробыл в реанимации, где ему проводили какие-то процедуры. И буквально два часа назад его из реанимации перевели в стационар", - сказал он.Ранее в среду в СМИ появились сообщения о том, что Щербакова госпитализировали во время репетиции спектакля. Однако его жена Татьяна Бронзова опровергла РИА Новости эту информацию, сказав, что артист просто простудился.Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
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Культура, Борис Щербаков, Общество, Москва, Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Россия
18:00 02.02.2023 (обновлено: 18:27 02.02.2023)
Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца
Бориса Щербакова госпитализировали с диагнозом ОРВИ с осложнением по части кардиологии
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии", его уже перевели из реанимации в стационар, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков.
"Вчера его госпитализировали, он должен был ехать в Петербург на спектакль. С утра он себя не очень хорошо почувствовал, вызвали врача, сделали в первую очередь анализ на COVID, грипп, эти анализы не подтвердились", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, скорая помощь предложила направить актера на обследование. "Его доставили в больницу, там он пробыл в реанимации, где ему проводили какие-то процедуры. И буквально два часа назад его из реанимации перевели в стационар", - сказал он.
Ранее в среду в СМИ появились сообщения о том, что Щербакова госпитализировали во время репетиции спектакля. Однако его жена Татьяна Бронзова опровергла РИА Новости эту информацию, сказав, что артист просто простудился.
Борис Щербаков
– актер театра и кино, народный артист России
. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".