Рейтинг@Mail.ru
Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230202/scherbakov-1849335521.html
Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца
Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца - РИА Новости, 02.02.2023
Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца
Актер Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии", его уже перевели из... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:00
2023-02-02T18:27
культура
борис щербаков
общество
москва
культура
новости культуры
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756685347_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_3abff3bf181106828ed1e9a8ea8fcd33.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии", его уже перевели из реанимации в стационар, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков.По его словам, скорая помощь предложила направить актера на обследование. "Его доставили в больницу, там он пробыл в реанимации, где ему проводили какие-то процедуры. И буквально два часа назад его из реанимации перевели в стационар", - сказал он.Ранее в среду в СМИ появились сообщения о том, что Щербакова госпитализировали во время репетиции спектакля. Однако его жена Татьяна Бронзова опровергла РИА Новости эту информацию, сказав, что артист просто простудился.Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
https://ria.ru/20220110/scherbakov-1767130145.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756685347_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_89678fa1d163a7053c993c4694f649f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис щербаков, общество, москва, культура, новости культуры, санкт-петербург, россия
Культура, Борис Щербаков, Общество, Москва, Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Россия
18:00 02.02.2023 (обновлено: 18:27 02.02.2023)
 
Сын Щербакова рассказал о госпитализации отца

Бориса Щербакова госпитализировали с диагнозом ОРВИ с осложнением по части кардиологии

© АГН "Москва" / Сергей КиселевАктер Борис Щербаков
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Актер Борис Щербаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Актер Борис Щербаков госпитализирован в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом "ОРВИ с осложнением по части кардиологии", его уже перевели из реанимации в стационар, сообщил РИА Новости сын артиста Василий Щербаков.

"Вчера его госпитализировали, он должен был ехать в Петербург на спектакль. С утра он себя не очень хорошо почувствовал, вызвали врача, сделали в первую очередь анализ на COVID, грипп, эти анализы не подтвердились", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, скорая помощь предложила направить актера на обследование. "Его доставили в больницу, там он пробыл в реанимации, где ему проводили какие-то процедуры. И буквально два часа назад его из реанимации перевели в стационар", - сказал он.
Ранее в среду в СМИ появились сообщения о том, что Щербакова госпитализировали во время репетиции спектакля. Однако его жена Татьяна Бронзова опровергла РИА Новости эту информацию, сказав, что артист просто простудился.
Борис Щербаков – актер театра и кино, народный артист России. Наиболее знаменит ролями в таких фильмах и сериалах, как "Тихий Дон", "Сыщики", "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина".
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января 2022, 11:54Шоубиз
Щербаков вспомнил момент знакомства с женой Бронзовой
 
КультураБорис ЩербаковОбществоМоскваКультураНовости культурыСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала