https://ria.ru/20230202/sbp-1849253679.html

Мошенники начнут активнее использовать СБП, считают эксперты

Мошенники начнут активнее использовать СБП, считают эксперты - РИА Новости, 02.02.2023

Мошенники начнут активнее использовать СБП, считают эксперты

Мошенники в этом году будут чаще звонить россиянам через мессенджеры и социальные сети, а также попытаются более активно использовать для хищений технологию... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:32

2023-02-02T14:32

2023-02-02T14:48

экономика

технологии

втб

мошенничество

мошенники

система быстрых платежей (сбп)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9f18ead2e5957e32205d77728e54dae.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мошенники в этом году будут чаще звонить россиянам через мессенджеры и социальные сети, а также попытаются более активно использовать для хищений технологию оплаты через СБП, ожидают в ВТБ."В 2023 году мы не ожидаем кардинальных перемен в основных мошеннических схемах. По сравнению с прошлым годом вырастет количество звонков злоумышленников через мессенджеры и социальные сети, также они будут более активно использовать для хищений технологию оплаты через СБП по QR-коду", - говорят эксперты банка.Кроме того, в экспертном сообществе обсуждаются опасения возможного использования технологий искусственного интеллекта для кражи средств, указали в банке. Но пока в ВТБ видят, что мошенники лично общаются с потенциальными жертвами, и в обозримом будущем ситуация едва ли изменится.По оценке ВТБ, в прошлом году мошенники совершили рекордные 7,8 миллиона финансовых атак на клиентов банка – почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Наиболее распространенными схемами мошенничества были социальная инженерия и фишинг. Одновременно участились случаи социальной инженерии, когда клиенты под воздействием мошенников оформляли кредиты через дистанционные каналы и в банковских офисах, рассказали в банке.Также на фоне удаления банковских приложений из Google Play и App Store мошенники убеждали клиентов якобы обновить их до актуальной версии и направляли ссылки, которые вели на фишинговый ресурс, рассказали в ВТБ. Еще одна схема – когда мошенники предлагали помочь установить новое приложение через так называемые "сервисные приложения", которые являются средствами удаленного доступа.Банк заявил, что спас от хищения более 22 миллиардов рублей на счетах своих клиентов. "Пик мошеннической активности в отношении розничных клиентов пришелся на июль прошлого года, когда был зафиксирован 1 миллион атак на клиентов. Начиная с августа эксперты ВТБ фиксировали постепенное снижение этого показателя, и к концу 2022 года число атак сократилось уже почти в 2 раза", - отметил старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

https://ria.ru/20230126/khischenie-1847538998.html

https://ria.ru/20221123/sbp-1833593334.html

https://ria.ru/20230201/moshenniki-1848908208.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, втб, мошенничество, мошенники, система быстрых платежей (сбп)