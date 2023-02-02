https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849258149.html

Евросоюз планирует подготовить новые санкции против России к 24 февраля

Евросоюз планирует подготовить новые санкции против России к 24 февраля - РИА Новости, 02.02.2023

Евросоюз планирует подготовить новые санкции против России к 24 февраля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет подготовить новые санкции против РФ к 24 февраля, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:46

2023-02-02T14:46

2023-02-02T14:53

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет подготовить новые санкции против РФ к 24 февраля, передает агентство Франс Пресс.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849253835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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