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Торжества в честь 80-летия победы под Сталинградом завершились салютом - РИА Новости, 02.02.2023
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Торжества в честь 80-летия победы под Сталинградом завершились салютом
Торжества в честь 80-летия победы под Сталинградом завершились салютом - РИА Новости, 02.02.2023
Торжества в честь 80-летия победы под Сталинградом завершились салютом
Торжества в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершились в Волгограде салютом на Мамаевом кургане и других районах города, передает корреспондент... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T22:12
2023-02-02T22:15
сталинградская битва (1942-1943)
сталинград
волгоград
общество
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Торжества в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершились в Волгограде салютом на Мамаевом кургане и других районах города, передает корреспондент РИА Новости. В течение 2 февраля в Волгограде проходили торжественные мероприятия: видеоинсталляции на железнодорожном вокзале, музее-панораме "Сталинградская битва", праздничные концерты, реконструкции. Завершился памятный день фейерверком над скульптурой "Родина - мать зовет!" на Мамаевом кургане. Также салюты прогремели на центральной набережной Волгограда, у руин мельницы Гергардта, а также во всех районах города. Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20230202/volgograd-1849185490.html
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Салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
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сталинградская битва (1942-1943), сталинград, волгоград, общество, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Сталинградская битва (1942-1943), Сталинград, Волгоград, Общество, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
22:12 02.02.2023 (обновлено: 22:15 02.02.2023)
 
Торжества в честь 80-летия победы под Сталинградом завершились салютом

В Волгограде торжества в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершились салютом

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Торжества в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершились в Волгограде салютом на Мамаевом кургане и других районах города, передает корреспондент РИА Новости.
В течение 2 февраля в Волгограде проходили торжественные мероприятия: видеоинсталляции на железнодорожном вокзале, музее-панораме "Сталинградская битва", праздничные концерты, реконструкции. Завершился памятный день фейерверком над скульптурой "Родина - мать зовет!" на Мамаевом кургане. Также салюты прогремели на центральной набережной Волгограда, у руин мельницы Гергардта, а также во всех районах города.
Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
Световые проекции на Центральной лестнице в Волгограде, созданные в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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Сталинградская битва (1942-1943)СталинградВолгоградОбществоРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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