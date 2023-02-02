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Торжества в честь 80-летия победы под Сталинградом завершились салютом

Торжества в честь 80-летия победы под Сталинградом завершились салютом - РИА Новости, 02.02.2023

Торжества в честь 80-летия победы под Сталинградом завершились салютом

Торжества в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершились в Волгограде салютом на Мамаевом кургане и других районах города, передает корреспондент... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T22:12

2023-02-02T22:12

2023-02-02T22:15

сталинградская битва (1942-1943)

сталинград

волгоград

общество

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Торжества в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершились в Волгограде салютом на Мамаевом кургане и других районах города, передает корреспондент РИА Новости. В течение 2 февраля в Волгограде проходили торжественные мероприятия: видеоинсталляции на железнодорожном вокзале, музее-панораме "Сталинградская битва", праздничные концерты, реконструкции. Завершился памятный день фейерверком над скульптурой "Родина - мать зовет!" на Мамаевом кургане. Также салюты прогремели на центральной набережной Волгограда, у руин мельницы Гергардта, а также во всех районах города. Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.

https://ria.ru/20230202/volgograd-1849185490.html

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Салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве Салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 2023-02-02T22:12 true PT0M10S

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сталинградская битва (1942-1943), сталинград, волгоград, общество, россия, великая отечественная война (1941-1945)