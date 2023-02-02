https://ria.ru/20230202/rossiya-1849346064.html

Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине

Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине - РИА Новости, 02.02.2023

Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине, по словам... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:32

2023-02-02T18:32

2023-02-02T18:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

безопасность

ситуация в днр и лнр

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине, по словам Пескова, Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал. "По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции", - сказал Песков.Путин, выступая в четверг в Волгограде на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщил, что России есть чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется.

https://ria.ru/20230202/ssha-1849291471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, безопасность, ситуация в днр и лнр