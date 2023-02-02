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Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/rossiya-1849346064.html
Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине
Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине - РИА Новости, 02.02.2023
Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине, по словам... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:32
2023-02-02T18:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине, по словам Пескова, Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал. "По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции", - сказал Песков.Путин, выступая в четверг в Волгограде на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщил, что России есть чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется.
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:32 02.02.2023 (обновлено: 18:45 02.02.2023)
 
Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине

Песков: в ответ на поставки оружия Украине Россия полнее задействует свой потенциал

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине, по словам Пескова, Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал.
"По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции", - сказал Песков.
Путин, выступая в четверг в Волгограде на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщил, что России есть чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется.
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 16:16Специальная военная операция на Украине
СМИ: Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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