https://ria.ru/20230202/rossiya-1849346064.html
Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине
Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине - РИА Новости, 02.02.2023
Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине, по словам... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:32
2023-02-02T18:32
2023-02-02T18:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине, по словам Пескова, Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал. "По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции", - сказал Песков.Путин, выступая в четверг в Волгограде на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщил, что России есть чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:32 02.02.2023 (обновлено: 18:45 02.02.2023)
Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине
Песков: в ответ на поставки оружия Украине Россия полнее задействует свой потенциал